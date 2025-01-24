為獎金陳文山豁出去開嗆　李運慶與施名帥為爭百萬緊張到想吐

記者葉文正／台北報導



公視台語台綜藝節目《全家有智慧》第七季在進入尾聲，將在農曆過年進入決賽，揭曉最終百萬得主！面對即將到來的過年，主持人林美秀要回宜蘭跟家人團聚，她表示這跟平常回家是不一樣的感覺。

▲李運慶(右3)與施名帥(左2)賽前緊張到想吐，林美秀安慰兩人剛「娶妻生子」運氣很旺。（圖／公視台語台）

主持搭檔阿松表示，會跟家人一起吃家族傳統的「黏錢菜」—兜蕃薯粉，是家族很久以前流傳下來的傳統，有將家人「黏」一起的寓意；也會跟著兒女一起守歲，「他們每年除夕都很興奮，很想看看自己是否可以撐到天亮，我們會看電視、打電動、吃零食等，但目前他們兩個都失敗。」

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▲楊月娥(右3)帶全家來參賽。（圖／公視台語台）



除了守歲，阿松想趁過年打麻將，「從小我家就不准賭博，所以我一直到大學才學會打麻將，可是打得很差，只有等到過年才有機會在家裡小打一下。」不打牌的林美秀則要守著電視，「有機會陪家人看自己主持的《全家有智慧》，因為一百萬是從未嘗試過，自己會想，如果有一百萬能做什麼？」

▲林美秀要回宜蘭陪家人。（圖／公視台語台）



參賽之一的隊伍李運慶緊張到想嘔吐，被阿松虧昨天喝太多酒，同隊的施名帥也坦言相當緊張，林美秀安慰道：「你們運氣真的很好，同隊的施名帥剛娶老婆，李運慶去年升格當爸爸出來賺奶粉錢。」另一隊的楊月娥帶全家來參賽，「阿嬤來現場監督，如果沒拿100萬不能回去，我們如果拿100萬，她要拿80萬。」同樣展現十足孝心的還有劇場演員外號社長的黃郁盛，拿到百萬後要包紅包給父母，被林美秀大讚孝順。



攸關高額獎金，錄影現場充滿濃濃火藥味，演活濟公角色的資深演員陳文山，率先嗆聲叫大家早點回家：「離百萬越來越近，我想說這要怎麼花？之前說要請大家吃龍蝦，我在想要請什麼龍蝦料理比較剛好，大家回家可以好好的想。」李唯楓也不遑多讓：「節目賽制改這樣，別人很快就出局，這樣我們很不好意思。」歌唱節目出身的陳孟賢胸有成竹地說：「我今天準備要拿一百萬，我旁邊已經訂了一間房子，等下要下訂金了。」林嘉俐更霸氣的表示車都開來要載百萬回家。