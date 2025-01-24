嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

記者潘慧中／綜合報導

徐乃麟23日因在北市濱江年貨大街違停而遭開單，並沒有網友所謂的爆氣與員警開戰。然而，事後仍然引發部分網友留言嗆「他X的，違停還不想繳罰單啊」，他看完二話不說曬出一張照片反擊，並直言「我一定會告你」！

▲徐乃麟23日因違停被開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社、徐乃麟）



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雖然相關留言目前皆已被刪除，但據《中時新聞網》指出，該網友留下激進言論後，徐乃麟隨即PO出罰單照表示，「我當場被開了罰單，違規就是不對，罰款我當然會繳，但你罵我他X的我一定會告你！」

沒想到，該網友還接著笑回：「徐乃麟要告我耶，我好怕喔，不知道徐乃麟知不知道113年憲判字第3號，我好期待在地檢署跟徐乃麟見面喔！」對此，徐乃麟則表示，「你也不用出一張嘴，告不告的成法院會裁判。」

▲徐乃麟無法容忍挨罵「他X的」3個字。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）



事實上，徐乃麟23日已透過經紀人還原整起事件，他當天早上為了買水果要送禮，所以把車停在水果攤附近，但並未意識到該地區無法臨停。發現警察開單後，他並沒有起爭執，「只是總要溝通前因後果」，他也強調警察有其職權，「對就是對錯就是錯，都是平等，藝人沒有特權」，欣然接受罰單處置。