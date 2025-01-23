《角頭》懷秋：很不喜歡自己 挫折陷低潮8年「是林俊傑救了我」

▲張懷秋在洛杉磯的表演課， 從最初的挫折感， 到學會以謙虛態度面對工作， 乃至於重新點燃人生的動力， 都是最難忘的經歷。

圖文／鏡週刊

突然重新拾起生活，讓張懷秋頗有感觸，因為之前每天工作、為了賺錢而努力，好像這就是人生的全部，「那陣子就想說，真的很不喜歡自己這樣子，才會選擇去休息、上表演課。」

在洛杉磯決定重新出發的時候，張懷秋儘管已經拍過戲了，還是去上表演課，想要讓自己更進步。但開始上課的前兩個星期，是非常挫折的，「因為在洛杉磯教的表演，跟我之前拍戲時、在亞洲甚至在台灣學到的，都是完全顛倒的。例如表演前，也許導演或其他演員會說，『這句話節奏要抓準』『什麼時候該講這句台詞』，但在美國卻是完全相反，不要你控制任何的節奏，不要做任何的設計，越是不要演、越好。」

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有一次在表演課上，學生要輪流上台演出一場戲，輪到張懷秋的時候，才開口說了第一句話，就被老師說：「可以重新再來一次嗎？」於是就下來，重新再來一次，老師又說，「再一次！」下台後便開始思考，是哪裡出了問題嗎？老師說，「你知道為什麼我叫你一直重來嗎？因為你在上台的時候，那一剎那我就知道，你要講話、你在想你的台詞。」

「我記得當下就是完全變得不會演戲，因為老師叫我不要想。我說，『不要想是什麼意思？』我不懂。」事後回憶起來，是把五官百分之百完全打開，然後去吸收對方的情緒、眼神，或任何的一個小小的細節，「所以剛開始是非常有挫敗感，在洛杉磯上表演課，這整個經驗對我來說，是非常令我感到渺小、更有虛的感覺。因為上表演課的人，有太多太多怪物等級的演員，非常厲害。跟對方表演的時候，會覺得『哇！這個人太厲害了！』但卻沒有機會可以表演，反而讓我覺得，我有任何的作品，不管是戲劇或電影，都是非常幸運；畢竟有太多非常優秀的演員，是沒有機會演出的。」

▲在去年最賣座的台灣電影《角頭—大橋頭》，張懷秋扮演反派人物「蠍子」，以全新的銀幕形象搶足鋒頭。（曼尼娛樂提供）



這個重新出發的過程，也走了8年，中間也碰上很多瓶頸的過程，包括找不到方向。「之前我覺得人類都是被控制、每天都在工作、賺錢，但我發現突然有一陣子失去重心的時候，人的自我身分會錯亂掉。」張懷秋記得，在美國的那段時間，朋友都是白天去上班、但自己卻運動完就沒事做了，「開始又懷疑自己，現在到底要幹嘛？現在的目標是什麼？是不是休息夠久了？腦袋就是很錯亂，就是要想出自己的定義是什麼；既然那工作不能定義我，那什麼可以？什麼才是我的定義呢？」

這段過程，是張懷秋形容最黑暗的時候，是有個人對他伸手、拉了他一把，就是林俊傑。到底是做了什麼？「太多事情了，我跟JJ，是那種可以坐在同一張桌子對面，但一兩分鐘都不用講任何一個字，他做他的、我做我的，可以各自都感覺舒適到這種程度。」張懷秋說，不是因為可以跟對方講不開心的事，而是他們個性都喜歡講開心的事情，「我們這一點滿像的，就是盡量聊一些自己生命中比較好一點的事，類似在討拍的感覺。」

所以救援捕手林俊傑，到底是補了張懷秋生命當中的什麼漏洞？「在這段時間，可能沒有什麼特別的收入，他就會找我，『你要不要幫我寫歌詞？』要幫他填詞。或者是那陣子我沒有什麼動力工作，他就會來問說，『什麼狀況會讓你有這種想法？』」

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