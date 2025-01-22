蒙古活屍電影劇照超驚悚！　男主角私下「結實身材」帥臉曝光

記者黃庠棻／台北報導

2025年第一部活屍電影《喪屍集中營》（Z Zone）即將在台上映，本片曾入選第24屆高雄電影節，當時全台首映後引發眾多影迷討論，掀起蒙古電影在台新篇章。

▲蒙古活屍電影《喪屍集中營》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

混合生存恐怖、驚悚、剝削和喪屍的《喪屍集中營》，導演比爾古恩楚倫多吉的新鮮視角讓影評大讚「極具娛樂性，喪屍呈現極為寫實。」、「高速奔跑的喪屍大幅增添動作場面的緊張感！」、「既殘酷又深刻，喪屍愛好者絕對會喜歡。」片中出現的雪地近身肉搏、擲斧和木棍插進咽喉等強悍又新穎的「打屍」手法也蔚為話題。

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▲蒙古活屍電影《喪屍集中營》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



《喪屍集中營》中飾演澤格茨的曾根成吉思（Tsenguun Chingis）為蒙古知名特技演員，母親為職業體操選手的他，是貨真價實的練家子出身。成吉思不只為蒙古國家馬戲團的表演者，還曾以雜技及鋼管舞打進蒙古達人秀準決賽。

▲《喪屍集中營》男主角有著結實身材。（圖／車庫娛樂提供）

一身結實肌肉的曾根成吉思也不吝在社群上分享自己的好身材和高強實力，吸引無數粉絲。而飾演揚加的則是蒙古女星普蕾芙賈各爾登布萊格（Purevjargal Erdenebileg）也在Instagram分享拍攝《喪屍集中營》幕後照，只見她額頭掛傷、神情決絕地拿著一把短斧，並透露這是演過最英勇、強大的角色，讓觀眾期待她在戲中會有多精彩的動作場面。

▲蒙古活屍電影《喪屍集中營》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



蒙古電影界近年蓬勃發展，以首都烏蘭巴托為中心掀起了一股獨立電影新浪潮，其中的代表人物絕對不能忽略比爾古恩楚倫多吉（Bilguun Chuluundorj），畢業於蒙古軍事音樂學校及楊百翰大學夏威夷分校的他才華洋溢，其編劇作品《Nomads vs. Zombies》以蒙古少見的喪屍題材探討親緣關係。這回在長片處女作《喪屍集中營》更是放開了手腳，揮灑血漿和假體，要讓世界領略蒙古電影的生猛活力。

▲蒙古活屍電影《喪屍集中營》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



《喪屍集中營》故事描述一群年輕罪犯被轉移至一處偏遠的集中營改造，在不人道的高壓管理下，過著卑微的生活。過程中他們發現自己正身陷一場恐怖實驗，陰謀的背後有著不可告人的祕密，此時喪屍大軍突然出現，他們能相信彼此、躲過病毒感染，成功逃出煉獄嗎？《喪屍集中營》將於2月7日全台上映。

▲蒙古活屍電影《喪屍集中營》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）