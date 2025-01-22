陳文茜出院回家暴瘦一圈　「睡不到3hrs」治療副作用曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，目前人已出院回家。今（22）日她在臉書發文吐露近況及治療後的副作用，「仍然只睡了三個小時不到。」並曬出一系列近照，貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友寫下祝福，不過也有人發現她似乎瘦了，因此留言表達心疼。

▲陳文茜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

透過陳文茜分享的照片可見到，她穿著一件寬鬆的米白色上衣，悠然地躺在床上。她的表情相當淡定，微微上揚的嘴角流露出一絲微笑，眼神柔和而專注，似乎在沉思或是望向前方的景象。她輕輕舉起手，手指輕微彎曲，不經意擺出一個輕柔的動作，襯托當下輕鬆的氛圍。

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陳文茜分享她的人生感悟，並提醒大家在面對生活的種種如成就、金錢、地位、愛情，甚至生死時，不應過度執著。她認為，能放下執著的人，才能真正擁有力量，並鼓勵人們擁抱那些無憾的日子，且能自由選擇遺忘或回味那些珍貴的記憶，「人生什麼事都不要過度執著，包括生死。生命的世界本來那麼寬廣，人生的旅程卻必然那麼無常，懂得珍惜，而不執著，你即獲得了最大的自由。而獲得了自由，也就獲得了力量。」

▲陳文茜分享近照。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜詳細描述她在接受免疫治療過程中的痛苦經歷，包含由藥物引起的嚴重皮膚反應，以及她為了緩解這些症狀而進行的治療。她提到，即使在使用多種藥物和類固醇之後，也只睡了不到三小時，顯示出她在治療中所承受的艱辛。文末，陳文茜分享一個溫馨的場景「回家後，狗孩子們排隊等候，我一一擁抱後，倒頭睡了一覺。」表示自己學習放下執著，享受當下的片刻歡樂。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）