ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳文茜出院回家暴瘦一圈　「睡不到3hrs」治療副作用曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，目前人已出院回家。今（22）日她在臉書發文吐露近況及治療後的副作用，「仍然只睡了三個小時不到。」並曬出一系列近照，貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友寫下祝福，不過也有人發現她似乎瘦了，因此留言表達心疼。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

透過陳文茜分享的照片可見到，她穿著一件寬鬆的米白色上衣，悠然地躺在床上。她的表情相當淡定，微微上揚的嘴角流露出一絲微笑，眼神柔和而專注，似乎在沉思或是望向前方的景象。她輕輕舉起手，手指輕微彎曲，不經意擺出一個輕柔的動作，襯托當下輕鬆的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳文茜分享她的人生感悟，並提醒大家在面對生活的種種如成就、金錢、地位、愛情，甚至生死時，不應過度執著。她認為，能放下執著的人，才能真正擁有力量，並鼓勵人們擁抱那些無憾的日子，且能自由選擇遺忘或回味那些珍貴的記憶，「人生什麼事都不要過度執著，包括生死。生命的世界本來那麼寬廣，人生的旅程卻必然那麼無常，懂得珍惜，而不執著，你即獲得了最大的自由。而獲得了自由，也就獲得了力量。」

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜分享近照。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜詳細描述她在接受免疫治療過程中的痛苦經歷，包含由藥物引起的嚴重皮膚反應，以及她為了緩解這些症狀而進行的治療。她提到，即使在使用多種藥物和類固醇之後，也只睡了不到三小時，顯示出她在治療中所承受的艱辛。文末，陳文茜分享一個溫馨的場景「回家後，狗孩子們排隊等候，我一一擁抱後，倒頭睡了一覺。」表示自己學習放下執著，享受當下的片刻歡樂。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

6.4強震！餐廳民眾全往外衝　圍裙姨淡定走出...網：在想結帳沒

推薦閱讀

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

《單身4》被爆「真實情侶檔誕生」　手機殼疑露餡⋯網驚：戀愛ing

《單身4》被爆「真實情侶檔誕生」　手機殼疑露餡⋯網驚：戀愛ing

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳文茜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李雅英暖心祝福李珠珢！　遭傳續約富邦「兩大女神有望合體」
  2. 蒙古活屍電影劇照超驚悚！　男主角私下「結實身材」帥臉曝光
  3. 陳文茜出院回家暴瘦一圈　「睡不到3hrs」治療副作用曝光
  4. 田馥甄出席尾牙超辣！　「1部位性感曝光」噴鼻血
  5. 《夜校女生》臨時決定「提早一天」上映　片商素材全改…原因曝光
  6. 獨家／女星岳庭遊比利時出大事　看完尿尿小童車被砸當場痛哭
  7. 《我的完美日常》回歸大銀幕！德國電影傳奇「5經典」一次看得到
  8. 不只《甄嬛》！《琅琊榜》開播10年　電視台宣布「春節YT馬拉松」
  9. 許願被侯怡君賞巴掌！賴芊合圓夢「抓狂對決」曝前輩對打戲超專業
  10. 孫生罕動怒嗆「別假掰裝清高」　疑搭訕挨酸：要玩的偷雞摸狗嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366