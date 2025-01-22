獨家／卸明星光環！《全明星》Zing轉戰開雞蛋糕店　籌100萬勵志內幕曝

記者孟育民／台北報導

「跨欄歌手」Zing擁有長達十年的田徑跨欄選手生涯，因為加入《全明星運動會4》，以選秀狀元的身分成為郭泓志帶領的黃隊成員，優秀的表現闖出知名度。雖然他近期鮮少出現在螢光幕上，但他仍在音樂路上努力，去年3月更轉戰開雞蛋糕店，當起老闆的生活，他接受《ETtoday星光雲》訪問，透露現在每個月營業額可達6位數，目標一步一腳印賺到100萬，「我存到100萬，我就開始做音樂，中間我也有陸陸續續做歌。」

▲ Zing開雞蛋糕店，靠自己認真生活。（圖／記者孟育民攝）

在演藝圈闖蕩不易，Zing坦言收入不穩定，在因緣際會下學長問他要不要創業，於是誤打誤撞開了雞蛋糕店，不再一味的等待別人給機會，認為努力生活終有一天會被看見。談起如何轉換心態，他則堅定地說：「一直都覺得這都是歷經的過程，一定有人有高有低，在這個圈子很難一路順風順水，誰不是辛苦過來的，每個人面臨到一個階段，都要學習改變自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ Zing坦言很享受現在的生活，並沒多想未來的事情。（圖／記者孟育民攝）

而他不只打算靠自己籌音樂資金，一方面也希望有更多時間陪伴家人，照顧身病的爸爸，這也是他最主要決定開店的原因，「爸爸生病這件事一直是我放在心上的事，他因為心血管疾病洗腎12年了，一個禮拜要洗3次，需要常常跑醫院，如果我今天自己當老闆會比較多時間，雖然還是要顧店，但萬一他要住院，我不用跟公司請假。年紀越大對家人的感覺更深刻，說真的我爸歷經兩次從鬼門關走回來，我一直覺得家人是我很大的避風港，希望我有多的時間可以陪伴他。」

▲ Zing一人備料、經營，每天開店大約8小時。（圖／記者孟育民攝）

▲Zing店裡還有養雞。（圖／記者孟育民攝）

Zing如今一個禮拜開店五天，一人包辦店內所有大小事，從下午一路賣到晚上，現在生意逐漸穩定，一天營業額最高可到7000元。在店內，只見他親切招呼客人，跟周圍鄰居也維持友好關係，時不時就有人來跟他哈拉兩句，秉持著初心踏實做生意，直言從不怕吃苦，「有一次有10幾個人在排隊，大家都願意等半小時，而且我從來沒被客人趕過、兇過，我其實很感動，因為大家的時間很寶貴，你會願意等這半小時，代表大家很信任你，才會願意做這件事。」