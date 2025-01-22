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跨海訪問／李炳憲被T.O.P.一句話惹怒！　《魷魚2》真心外洩了

記者吳睿慈／首爾-台北連線報導

夯遍全球的劇集，「大魔王」李炳憲近日接受台灣媒體線上聯訪，他談起角色幕後，由於上一季他站在螢幕前操控參賽者，這季則是親自加入遊戲拼生死，對於片場的規模，他讚嘆不已，「真的很像羅馬競技場，會讓人感受到那種雄壯感的程度」，劇裡，由於角色的設定，他承認對於曹柔理特別有同理心，因此T.O.P.一句台詞「回家帶小孩吧」，令他氣到不行，認了真的有點生氣。

▲▼ 跨海訪問／「大魔王」李炳憲被T.O.P.一句話惹怒！　《魷魚2》真心外洩了。（圖／Netflix提供）

▲李炳憲第二季終於走入遊戲片場。（圖／Netflix提供）

「大魔王」李炳憲為了戲劇《魷魚遊戲2》接受跨海訪問，他飾演幕後大魔王「黃仁昊」，並以001號「吳寧一」參加遊戲，首度走進遊戲片場時，他感性表示「我現在也成為這裡的一部分了」，稱讚片場造景壯觀，宛如競技場。

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▲▼▲▼ 跨海訪問／「大魔王」李炳憲被T.O.P.一句話惹怒！　《魷魚2》真心外洩了。（圖／Netflix提供）

▲李炳憲對於T.O.P.意外洩出角色的真實情緒。（圖／Netflix提供）

角色對於妻小有創傷，李炳憲承認在劇中對於孕婦柔理格外有同理心，當T.O.P.在劇中嗆孕婦柔理「回家帶小孩吧」，他是真的生氣，因此當場反擊了一拳，罕見曝光角色真實的性格。

▲▼ 跨海訪問／「大魔王」李炳憲被T.O.P.一句話惹怒！　《魷魚2》真心外洩了。（圖／Netflix提供）

▲▼李炳憲實際上超會打陀螺，因此NG好幾次。（圖／Netflix提供）

▲▼▲▼ 跨海訪問／「大魔王」李炳憲被T.O.P.一句話惹怒！　《魷魚2》真心外洩了。（圖／Netflix提供）

與隊友齊心過關，李炳憲本應是內鬼，需要失敗，但其實拍攝時，他幾乎過關斬將，李誓環笑喊：「他超會打陀螺！」應該要失敗，但成功轉了好幾次，連李誓環都忍不住歡呼，爆笑幕後花絮曝光。《魷魚遊戲2》熱播中，第二季與第三季同時開拍，第三季上線時間待公布。

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