ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大牙回歸拍戲悲嘆：我老了！　真實心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認事後更以加重誹謗提告，但大牙最後獲處分不起訴確定，平時會在社群記錄生活的她，最近發文分享近況，透露自己回歸拍戲工作後的真實心情，「我老了的感覺，好悲傷。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙坦言，她在經過幾天密集的拍攝工作後，感受到了明顯的疲憊感，甚至產生了感覺自己變老了的情緒。這段自我反思帶有一絲悲傷，但同時也顯示出她在面對年齡增長的坦然態度，「很久沒有拍戲，歷經這幾天連續的拍攝，突然有種嗯。我老了的感覺，好悲傷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大牙在文中表達對於自己年齡的感悟，她認為雖然老化是不可抗拒的自然規律，但她並不打算輕易被它擊倒。為了緩解連日的工作壓力和對年齡增長的感慨，她打算以一種簡單而甜蜜的方式來安慰自己，那就是享受美味的甜點，接著再透過充足的睡眠，來結束這段忙碌且充滿思考的日子，「我不能被老擊敗，我現在要去吃個甜食慰勞自己，然後睡覺去。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙久違拍戲感嘆自己老了。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

事實上，大牙去年跨年夜曾發文回顧2024年，同時也透露：「第一次經過了這麼長時間後，終於，工作來了。」她曾在4月坦言前段時間沒工作的時候，身心狀態太煎熬，「瘦到不成人形」，連忙就醫還被診斷有重度憂鬱症，「怎麼樣都快樂不起來，沒有快樂感覺，腦中有很多情緒，但是身體很累，太詭異了」，幸好有老公和朋友的一路支持，她才逐漸挺了過來。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

推薦閱讀

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大牙, 周宜霈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4個孩子是無辜的
  2. 大牙回歸拍戲悲嘆：我老了！　真實心聲全說了
  3. 吳宇森野火劫後餘生！帶2小狗返家　太太誤吸毒灰「感覺器官全移位」
  4. 玖壹壹健志認當爸後變了！　「以前對小孩無感」妻揭他上班前舉動
  5. 蔡尚樺露大腿根主持尾牙！　「戰袍開高衩」身材看光激辣
  6. 專訪／《牛車》導演指名要她演　安心亞苦練「鼻子吹直笛」遭打槍
  7. 男團成員當眾向曖昧對象告白！　驚見「肌肉版陳傑憲」亂入
  8. 《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約
  9. 林依晨北藝大高材生師妹出道　「介入女女戀當小三」收好消息哭了
  10. 日本地震防災包「城鄉版本不同」　歐陽靖曝原因：偏鄉更大包

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366