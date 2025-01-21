大牙回歸拍戲悲嘆：我老了！　真實心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認事後更以加重誹謗提告，但大牙最後獲處分不起訴確定，平時會在社群記錄生活的她，最近發文分享近況，透露自己回歸拍戲工作後的真實心情，「我老了的感覺，好悲傷。」

▲大牙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙坦言，她在經過幾天密集的拍攝工作後，感受到了明顯的疲憊感，甚至產生了感覺自己變老了的情緒。這段自我反思帶有一絲悲傷，但同時也顯示出她在面對年齡增長的坦然態度，「很久沒有拍戲，歷經這幾天連續的拍攝，突然有種嗯。我老了的感覺，好悲傷。」

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大牙在文中表達對於自己年齡的感悟，她認為雖然老化是不可抗拒的自然規律，但她並不打算輕易被它擊倒。為了緩解連日的工作壓力和對年齡增長的感慨，她打算以一種簡單而甜蜜的方式來安慰自己，那就是享受美味的甜點，接著再透過充足的睡眠，來結束這段忙碌且充滿思考的日子，「我不能被老擊敗，我現在要去吃個甜食慰勞自己，然後睡覺去。」

▲大牙久違拍戲感嘆自己老了。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

事實上，大牙去年跨年夜曾發文回顧2024年，同時也透露：「第一次經過了這麼長時間後，終於，工作來了。」她曾在4月坦言前段時間沒工作的時候，身心狀態太煎熬，「瘦到不成人形」，連忙就醫還被診斷有重度憂鬱症，「怎麼樣都快樂不起來，沒有快樂感覺，腦中有很多情緒，但是身體很累，太詭異了」，幸好有老公和朋友的一路支持，她才逐漸挺了過來。