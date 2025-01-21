蹦闆《拳上》豪捐50萬遭嗆買贖罪券！　全身刺青「背後藏心酸故事」

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》週四（23日）播出「拜託！髒東西離我遠一點！明星斷捨離自救大會」，網紅蹦闆想改變形象：「我是孤兒院出生的，小時候認識的朋友，很多人長大後走比較『不一樣』的路，我出來做自媒體後，很多人就會把這些人的標籤放在我身上，但我沒做過『8+9』的事。」

▲蹦闆因為身上刺青被貼標籤。（圖／中天綜合台提供）

他也因為身上的刺青給人留下刻板印象：「拳賽後有人打架，我不在現場，也不知道為什麼會發生這種事，但全部人都認為是我打人，我就覺得有紋身好像做什麼都不對，就像我做精品代購也從來沒有過任何消費紛爭，但網路上永遠都說我在賣假貨。」在場來賓聽完也幫忙想辦法，有人認為多做慈善或許能改變形象，不料蹦闆聽了更加無奈：「《拳上》結束，我就捐了50萬到各個基金會，結果留言全部都在講我在買贖罪券，但我還是每個月都會捐。

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▲蹦闆因為比《拳上》，引發不少話題。（圖／資料照／記者李毓康攝）

事實上，繃闆身上的刺青是他的保護色，他出生就是孤兒，4歲才被養父母領養，可後來養父母有了自己的女兒，他並不受寵愛，在8歲時養父得了癌症，選擇輕生，後來日子過得苦不堪言，他時常被養母打，手上都是被鉛筆刺的黑點，蹦闆說：「我那時候為了蓋掉才紋身成這樣，我覺得算對自己的保護吧，讓自己看起來比較兇。」