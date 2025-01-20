楊貴媚雪地泡湯「旁邊全是男人」！　嚴藝文滿意風田讚：我可以

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記》集結楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。節目於昨（19日）迎來本季倒數第二集，楊貴媚分享了泡溫泉時的幕後小插曲：「原本我們是要泡露天的男女混湯，在我們換衣服的時候，製作單位有先跟現場民眾溝通，如果願意被拍攝的可以在哪一池，不想入鏡的則是可以在另一邊，結果沒想到我們換完到池邊的時候發現都是男人，因為太害羞了最後我們只好在旁邊另外開一個小房間泡。」風田更驚喜現身，讓嚴藝文相當滿意說：「風田我可以，身高190再加20分。」

▲《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）



本集三位姐姐來到秋田縣大仙市找尋在日本的台灣媳婦喬芳，任務是要幫喬芳跟老公行央先生重燃愛火，嚴藝文看到任務卡的時候，便想幫自己謀福利：「你們倒不如幫單身的人尋找對象。」楊貴媚分析：「但也沒說他們不好，戀愛的時候是戀人。」鍾欣凌開玩笑接下去地說：「結婚以後是親人，親人之後再久一點就變仇人。」

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▲鍾欣凌、喬芳兒子、行央先生、喬芳、喬芳女兒、楊貴媚、嚴藝文合影。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

行央先生有另一個興趣是演奏小喇叭，甚至還有一組專業的樂團，在這次的演出中，不但是他們兒子女兒第一次見自己父親的演出，更是行央先生睽違15年的再次演奏，讓喬芳看了不禁感動到紅了眼框，行央先生還特別準備了驚喜，演奏結婚典禮表演時的歌曲，姐姐們加碼準備了驚喜，不但為喬芳準備了頭紗、幫行央先生準備了領結，還為他們的小孩準備了小花童的頭飾，喬芳很感謝地說：「我們平常都各自忙各自的，因為音樂又聚在一起，讓我再一次感覺家的溫暖。」

▲風田雪地玩雪。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》主持群及小鮮肉風田也化身聖誕老人，幫芳瑜、耿瑋實現「穿學士服一起拍畢業照」的願望，身為SpeXial粉絲的耿瑋更是幸福不已，甚至還跟偶像風田一起泡溫泉，這趟秋田之旅不只實現了兩位大學生的願望，製作單位也圓了姐姐們的夢，鍾欣凌心滿意足地說：「這次來秋田一下就實現了兩個願望，先是在雪地裡吃冰，現在又在雪地裡泡溫泉。」

▲《老少女奇遇記2》完成芳瑜、耿瑋願望。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）