ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊貴媚雪地泡湯「旁邊全是男人」！　嚴藝文滿意風田讚：我可以

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記》集結楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。節目於昨（19日）迎來本季倒數第二集，楊貴媚分享了泡溫泉時的幕後小插曲：「原本我們是要泡露天的男女混湯，在我們換衣服的時候，製作單位有先跟現場民眾溝通，如果願意被拍攝的可以在哪一池，不想入鏡的則是可以在另一邊，結果沒想到我們換完到池邊的時候發現都是男人，因為太害羞了最後我們只好在旁邊另外開一個小房間泡。」風田更驚喜現身，讓嚴藝文相當滿意說：「風田我可以，身高190再加20分。」

▲▼《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

本集三位姐姐來到秋田縣大仙市找尋在日本的台灣媳婦喬芳，任務是要幫喬芳跟老公行央先生重燃愛火，嚴藝文看到任務卡的時候，便想幫自己謀福利：「你們倒不如幫單身的人尋找對象。」楊貴媚分析：「但也沒說他們不好，戀愛的時候是戀人。」鍾欣凌開玩笑接下去地說：「結婚以後是親人，親人之後再久一點就變仇人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲鍾欣凌、喬芳兒子、行央先生、喬芳、喬芳女兒、楊貴媚、嚴藝文合影。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

行央先生有另一個興趣是演奏小喇叭，甚至還有一組專業的樂團，在這次的演出中，不但是他們兒子女兒第一次見自己父親的演出，更是行央先生睽違15年的再次演奏，讓喬芳看了不禁感動到紅了眼框，行央先生還特別準備了驚喜，演奏結婚典禮表演時的歌曲，姐姐們加碼準備了驚喜，不但為喬芳準備了頭紗、幫行央先生準備了領結，還為他們的小孩準備了小花童的頭飾，喬芳很感謝地說：「我們平常都各自忙各自的，因為音樂又聚在一起，讓我再一次感覺家的溫暖。」

▲▼《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲風田雪地玩雪。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》主持群及小鮮肉風田也化身聖誕老人，幫芳瑜、耿瑋實現「穿學士服一起拍畢業照」的願望，身為SpeXial粉絲的耿瑋更是幸福不已，甚至還跟偶像風田一起泡溫泉，這趟秋田之旅不只實現了兩位大學生的願望，製作單位也圓了姐姐們的夢，鍾欣凌心滿意足地說：「這次來秋田一下就實現了兩個願望，先是在雪地裡吃冰，現在又在雪地裡泡溫泉。」

▲▼《老少女2》壓軸鮮肉風田登場。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲《老少女奇遇記2》完成芳瑜、耿瑋願望。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

10億女星酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益

10億女星酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

老少女, 老少女奇遇記2, 鍾欣凌, 嚴藝文, 楊貴媚, 風田

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯震東健康亮燈「上吐下瀉到天亮」　才剛為戲增肥10kg近況曝
  2. 天王中居正廣性醜聞還沒完！　受害女痛苦駁斥：沒拿天價和解金
  3. 楊貴媚雪地泡湯「旁邊全是男人」！　嚴藝文滿意風田讚：我可以
  4. 陳喬恩怒批網紅虐狗「一場謀殺案」　心痛發聲：令我徹夜悲傷
  5. 日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖
  6. 玄彬訪台美談+1！私下道謝「最帥翻譯」：兩天辛苦了
  7. 立法院恐刪影視預算　「黑潮計畫進行中」文化部長李遠發聲了！
  8. 陳小霞睽違20年出專輯！　7歲寫到70歲：變成老翅膀還能飛
  9. 《台灣超人》票房破1400萬！　導演「全台跑透透」包場已達350場
  10. 家裡重要成員將消失！　韓瑜忍痛「拒婚柯叔元」成親計畫停止

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366