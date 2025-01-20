陳文茜「川普就職日」住院！　抗癌治療副作用未癒…認了心慌

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人陳文茜罹患黑色素癌第四期，日前住進台大醫院接受免疫療法，1月初出院並提早回到主持台。而她20日發文透露今天又要住院，且這天正好是美國新任總統川普就職日。

▲陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

陳文茜在貼文中寫道：「當你擁有生命，還可以自由行動的時候，就要感受生命之美，世界之大，可能性之寬。」她提醒不要虛擲人生的每個階段，不要傾聽枯燥乏味的事物，也不要挽留無望的失敗，更不要將生命浪費於無知、平庸和低俗之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著陳文茜提及今日入院，選擇在川普就職日進行第二次免疫治療，並坦言上次治療的副作用尚未痊癒，心中忐忑。然而，在昨日傍晚看到陽明山如夢如幻的夕陽後，心慌隨即消散。

▲陳文茜住院接受第二次免疫治療。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

貼文搭配數張照片，包括夕陽、辦公室內的背影，以及手掌特寫，掌中顯然有多處皺摺，似乎反應身體狀態，同時也展現她對生命與日常的觀察與感悟。

▲陳文茜手掌皺摺多。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲陳文茜心中忐忑，看陽明山夕陽解心慌。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）