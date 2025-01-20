ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳文茜「川普就職日」住院！　抗癌治療副作用未癒…認了心慌

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人陳文茜罹患黑色素癌第四期，日前住進台大醫院接受免疫療法，1月初出院並提早回到主持台。而她20日發文透露今天又要住院，且這天正好是美國新任總統川普就職日。

▲▼陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

陳文茜在貼文中寫道：「當你擁有生命，還可以自由行動的時候，就要感受生命之美，世界之大，可能性之寬。」她提醒不要虛擲人生的每個階段，不要傾聽枯燥乏味的事物，也不要挽留無望的失敗，更不要將生命浪費於無知、平庸和低俗之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著陳文茜提及今日入院，選擇在川普就職日進行第二次免疫治療，並坦言上次治療的副作用尚未痊癒，心中忐忑。然而，在昨日傍晚看到陽明山如夢如幻的夕陽後，心慌隨即消散。

▲▼陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲陳文茜住院接受第二次免疫治療。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

貼文搭配數張照片，包括夕陽、辦公室內的背影，以及手掌特寫，掌中顯然有多處皺摺，似乎反應身體狀態，同時也展現她對生命與日常的觀察與感悟。

▲▼陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲陳文茜手掌皺摺多。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲▼陳文茜「川普就職日」住院。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

▲陳文茜心中忐忑，看陽明山夕陽解心慌。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

推薦閱讀

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆

唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳文茜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 甄子丹正妹愛女21歲生日大解放！　「深V趴床」辣照曝光
  2. 台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長
  3. 台百萬網紅信義區被搭訕！一開口「男經紀秒走人」她傻眼：居然就這樣
  4. 坂口健太郎、金秀賢破次元同框！　米蘭曬合照網瘋喊：我的老公
  5. 快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買
  6. 文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷
  7. 休傑克曼還沒離婚！　被爆與妻子「分產卡關」…女友直接變小三
  8. 《夜市王》總決賽被擅闖後台！主持人比倒讚「點名開罵」：有水準點啦
  9. 邱鋒澤遭指簽售「僅10秒也不專心」　二度發文解釋生理狀況
  10. 吳宗憲回中視老東家！突感觸「以前站我旁邊的出事」　見康康不忍開嗆

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366