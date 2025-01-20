記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境歌唱比賽《Undercover》找來多位歌壇隱藏寶石，不少參賽者是偶像團體出身，但因時機不佳、公司經營不易而解散，其中一位金藝燦（音譯，김예찬）分別在2015年與2018年出道，但歷經兩次失敗，7年以來在歌壇活動的收入為零，她現在烤肉店打工維生，遭遇令人惋惜，另一位團體公園少女的成員序璟因公司經營不善，團體最終走向滅亡結局，兩位歌手再次現身，觀眾相當不捨。

▲▼金藝燦兩次出道皆失敗，權恩妃聽到她歌聲哭了。（圖／翻攝自ENA YouTube）



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金藝燦（音譯，김예찬）曾在2015年與2018年分別以Awe5ome Baby、Pink Fantasy出道，然而2次都以悲劇收場，她無奈坦言：「7年來的活動薪資總結算為0元，做過快遞、冷麵工廠的工作，現在則是在烤肉店打工邊併行演藝活動。」偶像工作看起來華麗，但除非很有名，否則幾乎難賺到收入，只能靠熱情支撐，熱愛歌唱的她，再次站回舞台，盼望有機會成名。

▲公園少女序璟也現身參賽。（圖／翻攝自ENA YouTube）

另一位歌手是公園少女的成員序璟，擁有動人的歌聲，當年公園少女出道時小有名氣，然而，公司漸漸經營不善，老闆拖欠員工薪水，就連海外成員的簽證都出現問題，導致非法滯留，序璟控訴：「前公司基本上是放置不管我們了。」使得團體最後被迫解散。

▲權恩妃節目上掉下眼淚。（圖／翻攝自ENA YouTube）



節目《Undercover》由權恩妃主持，她過去也曾以女團Ye-A出道，團體解散後她參加《PRODUCE 48》闖出知名度，看到多位與她有著相似經歷的歌手，更加心疼不已，感傷說出：「我很了解妳們的心情。」尤其是金藝燦幾乎與她同期出道，了解對方的遭遇之後，盼望對方未來可以走上花路。