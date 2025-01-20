ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女歌手金藝燦「出道2次收入0元」：烤肉打工維生　權恩妃聽到她歌聲哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境歌唱比賽《Undercover》找來多位歌壇隱藏寶石，不少參賽者是偶像團體出身，但因時機不佳、公司經營不易而解散，其中一位金藝燦（音譯，김예찬）分別在2015年與2018年出道，但歷經兩次失敗，7年以來在歌壇活動的收入為零，她現在烤肉店打工維生，遭遇令人惋惜，另一位團體公園少女的成員序璟因公司經營不善，團體最終走向滅亡結局，兩位歌手再次現身，觀眾相當不捨。

▲▼ 韓女團成員「出道2次收入0元」：烤肉打工維生　權恩妃聽到她歌聲哭了。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲▼金藝燦兩次出道皆失敗，權恩妃聽到她歌聲哭了。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲▼ 韓女團成員「出道2次收入0元」：烤肉打工維生　權恩妃聽到她歌聲哭了。（圖／翻攝自ENA YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金藝燦（音譯，김예찬）曾在2015年與2018年分別以Awe5ome Baby、Pink Fantasy出道，然而2次都以悲劇收場，她無奈坦言：「7年來的活動薪資總結算為0元，做過快遞、冷麵工廠的工作，現在則是在烤肉店打工邊併行演藝活動。」偶像工作看起來華麗，但除非很有名，否則幾乎難賺到收入，只能靠熱情支撐，熱愛歌唱的她，再次站回舞台，盼望有機會成名。

▲公園少女序璟也現身參賽。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲公園少女序璟也現身參賽。（圖／翻攝自ENA YouTube）

另一位歌手是公園少女的成員序璟，擁有動人的歌聲，當年公園少女出道時小有名氣，然而，公司漸漸經營不善，老闆拖欠員工薪水，就連海外成員的簽證都出現問題，導致非法滯留，序璟控訴：「前公司基本上是放置不管我們了。」使得團體最後被迫解散。

▲▼ 韓女團成員「出道2次收入0元」：烤肉打工維生　權恩妃聽到她歌聲哭了。（圖／翻攝自ENA YouTube）

▲權恩妃節目上掉下眼淚。（圖／翻攝自ENA YouTube）

節目《Undercover》由權恩妃主持，她過去也曾以女團Ye-A出道，團體解散後她參加《PRODUCE 48》闖出知名度，看到多位與她有著相似經歷的歌手，更加心疼不已，感傷說出：「我很了解妳們的心情。」尤其是金藝燦幾乎與她同期出道，了解對方的遭遇之後，盼望對方未來可以走上花路。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

推薦閱讀

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆

唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

權恩妃, Undercover

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡尚樺主持尾牙「被員工要LINE」！認了幕後插曲 低胸掉出深溝超辣
  2. 陳文茜「川普就職日」住院！　免抗癌治療副作用未癒…認了心慌
  3. 10億女星酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益
  4. 沈春華罕同台李四端！爆主播台落淚內幕　口誤「李奧納多皮卡丘」至今流傳
  5. 休傑克曼《大娛樂家》參考人物是他！　英國巨星「親錄影片」加油
  6. 女神白鹿被敖瑞鵬「吃醋強勢激吻」　《白月梵星》送驚喜到台灣！
  7. 潔西卡艾芭確定離婚　32.9億身家恐讓前夫「分一半」
  8. GFRIEND 10周年演唱會爆哭！　Eunha忍到最後「隊長懷裡飆淚」
  9. 韓女團成員「出道2次收入0元」：烤肉打工維生　權恩妃聽到她歌聲哭了
  10. 約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366