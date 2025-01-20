美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣陷入桃色糾紛，扯出富士電視台私下安排女主播性朝貢的內幕，引發社會議論。而電視台下主播小室瑛莉子日前在報新聞時突然昏倒，如今暈倒原因也引發揣測。

▲小室瑛莉子是富士電視台女主播。（圖／翻攝自X）

現年25歲的主播小室瑛莉子，在去年11月在新聞播報中突然昏厥，身旁主持人谷原章介見狀立即出手攙扶。原本是美談一樁，如今隨著電視台爆發女主播性朝貢醜聞，有網友發現，小室瑛莉子昏倒當時，節目正在報導松本人志涉性侵官司撤告的消息。

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▲小室瑛莉子去年報新聞途中昏倒，網友發現當時報導松本人志性侵醜聞的消息。（圖／翻攝自X）

日網陸續挖出，小室瑛莉子2021年進入富士電視台，22歲時被提拔成為中居正廣、松本人志節目的助理主持人，當時是留著一頭長髮、穿裙子，後來因為身體不適靜養一段時間，回歸後變成短髮，並且不太穿裙裝示人。一連串揣測引發日網議論。

▲小室瑛莉子曾擔任中居正廣、松本人志的助理主持人，休養一段時間回歸後剪短髮、穿褲裝，引發日網揣測。（圖／翻攝自X）

小室瑛莉子20日早上播報新聞時，談到自己被網友揣測，一度泛淚哽咽，坦言「很不甘心」。她在身為電視台一份子，希望公司能徹底調查內部問題，並說：「如果公司真的存在問題，必須徹底清除。若無法清除這些弊病，作為一家報導機構，我們將無法以信心面對社會，更無法向觀眾傳遞正確的訊息。」她接著表示，作為報導機構的一份子，公司必須自省並進行必要的變革，讓誠實且負責的員工能夠有信心地向觀眾傳遞訊息，「我和我的同事們每天都在面對社群媒體上的揣測與謠言，這讓我們非常痛苦。而有些同事並沒有機會像我一樣站在這樣的平台上發聲。」

最後，她呼籲公司能夠重生：「為了避免同事們再度承受這樣的痛苦，作為一名希望富士電視台變得更好的員工，我衷心希望公司能夠徹底改變，給予我們一個更值得驕傲的工作環境。」

▲小室瑛莉子發聲回應網路揣測。（圖／翻攝自X）

另外，男主播酒主義久也發表言論，「我在這家公司工作了13年，從未想過要辭職，我非常熱愛這裡，無論是我的前輩還是後輩，都是我喜歡的夥伴。但看到這些我所珍愛的同事承受痛苦，我真的非常難過」。他說到一半情緒激動哽咽，請求電視台徹查，才能贏回觀眾信任。

▲主播酒主義久情緒激動哽咽。（圖／翻攝自X）



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