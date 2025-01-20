8企業連夜抽廣告！富士電視台爆「女主播性朝貢」延燒…慘況曝光

記者陳芊秀／綜合報導

最近如果有台灣旅客前去日本旅遊，在當地打開電視轉到富士電視台，廣告時段將會看到一連串AC JAPAN公益廣告，而會出現這異常景象，是因為電視台爆發女主播性朝貢醜聞，至20日已有8家企業撤廣告。

▲▼富士電視台爆發女主播性朝貢醜聞，目前已有8企業撤廣告投放。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，截至20日止，陸續有TOYOYA豐田汽車、NTT東日本、日本生命保險、明治安田生命保險、Aflac生命保險、第一生命保險、花王、NISSAN日產汽車共8家企業停止在富士電視台投放廣告。這些企業被認為是擔心持續在富士電視台播放廣告可能會損害企業形象。企業抽走廣告後，導致電視節目只能改播AC JAPAN公益廣告，觀眾對此感到違和感與不安，「AC JAPAN」網路熱搜關鍵字，眾人留言「又來了！AC JAPAN是應急的萬靈丹」、「AC JAPAN的廣告似乎越來越多，讓人心裡不安」、「全是AC JAPAN的廣告，這真的很不尋常」。

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▲陸續有TOYOYA豐田汽車、NTT東日本、Aflac生命保險等大企業撤廣告。（圖／翻攝自X）

▲富士電視台面臨抽廣告窘境，只能播公益廣告AC JAPAN。（圖／翻攝自X）



據日媒《Sponi Annex》統計，富士電視台18日當天共計393個廣告時段中，有40個時段被替換為AC JAPAN的廣告，，占比超過一成。其中知名晨間資訊節目《鬧鐘電視》受到影響最大，有14個廣告遭替換，同時也代表電視台廣告贊助流失的情況逐日擴大。

富士電視台爆發旗下員工遭高層安排不得已出席飯局，最後與男星中居正廣發生桃色糾紛，且電視台社長坦承2023年6月已得知此事，卻沒有對中居正廣展開調查。社長港浩一17日召開記者會道歉，當時解釋是因為保護受害女性隱私，然而理由令外界無法接受，加上指控爆料連連，港浩一持續否認電視台內部有人安排女主播性朝貢。隨後廣告商一夜之後陸續撤出廣告，這也成為電視台開台66年來最慘重的現況。



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