舒華驚喜出演周興哲MV！　粉絲狂喜：葉演員圓夢出道

記者張筱涵／綜合報導

周興哲於19日曝光新曲〈幾乎是愛情〉MV預告，短短23秒中，可見他化身拳擊手激戰，中途穿插和一名神秘女性的親暱畫面，眼尖的粉絲在最後發現，女主角竟是韓團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華。

▲舒華合作周興哲。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_、ericchou0622）



〈幾乎是愛情〉以激烈拳擊戰為主軸，中間穿插了一名女性伸出手並露出微微笑容、和周興哲燦笑貼近和一起向前奔跑的背影畫面，然而，在周興哲打贏賽事後，卻傳來槍聲，站在一旁的女性疑似中彈。

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▲舒華驚喜出演周興哲MV。（圖／翻攝自YouTube／周興哲 Eric Chou）



▲在預告最後，舒華疑似中彈。（圖／翻攝自YouTube／周興哲 Eric Chou）



在最後的主演名單中，可見男主角即是周興哲，而一直只有露出半臉的女主角也終於揭曉身分，即是(G)I-DLE的台灣成員葉舒華。留言區中也因此湧入了許多粉絲，「舒華，終於做到你想做的事，加油，葉演員」、「我們葉演員終於出道了，好期待正式MV播出喔……舒華好美、周興哲歌曲好聽，希望點閱率破億啊」、「光是背影我就雞皮疙瘩，舒華好正」。

▼周興哲〈幾乎是愛情〉MV預告。（影片／取自YouTube／周興哲 Eric Chou，如遭刪除請見諒）