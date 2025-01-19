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楊千霈徹夜長談前夫「打勾伴侶清單」：不浪費時間！　見一面就給信用卡號

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈2016年宣布嫁給當時才交往19天的洪家傑，兩人去年傳出婚變，不過當時女方否認傳言，不料今（19）日卻發布聲明坦言已於去年離婚，消息曝光後，引發關注。然而，楊千霈昔日上節目《單身行不行》分享與前夫的相識過程，如今片段也遭挖出，除了透露對方只見一面就給她信用卡號外，同時也表示，彼此徹夜長談兩晚，一一打勾伴侶清單。

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲楊千霈和前夫只見一面就給信用卡號。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

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節目中，楊千霈大方分享與前夫閃電結婚的浪漫故事。她回憶說道，與前夫的初次相遇是在一間美式餐廳，當時有位姐姐向她介紹對方，這場偶遇迅速發展成深入的交流，他們在認識的第一晚就互換Facebook，隨後還透過訊息聊得非常熱絡。楊千霈透露，當時她巡演的舞台劇準備到高雄表演，而前夫在隔天就主動表示要帶朋友去支持她的演出，並毫不猶豫地提供了信用卡號，讓她得以幫忙購買門票，展現對楊千霈十足的支持和信任。

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲楊千霈和前夫交往前認定彼此很契合。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

楊千霈表示，她和前夫的關係很快地從朋友升格變成戀人。她分享，兩人坐在車內徹夜聊兩天的情景，期間他們討論了彼此若真的交往會是什麼樣子。透過這次深入的交談，他們發現彼此非常契合，甚至開始列出檢核表，檢查彼此的匹配度，楊千霈透露這招是好友天心教她的，透過這段深夜長談，更加確信彼此就是對方的理想伴侶，「女人到了一個年紀不要再浪費時間。」

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲楊千霈和前夫交往前徹夜長談兩晚。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

最終，楊千霈與前夫在交往僅19天後決定結婚，並在當月月底正式登記。楊千霈形容這項決定非常浪漫，因為前夫在提出正式交往時，比喻他們的關係如同植樹節那天種下的小樹苗，希望他們能一起成長為大樹，「3／12植樹節當天他就跟我說就從今天開始交往好了，他說當作3／12交往像是顆小樹苗，我們要長成大神木，從今天開始我們開始開花結果，好嗎？我就覺得蠻浪漫的。」

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楊千霈, 離婚

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