林葉亭85歲失智父走失三天「消防局全面搜索」！　目前仍無進展發聲了

記者孟育民／台北報導

女星林葉亭85歲患有失智症的爸爸走失，身上什麼都沒帶，隨即報警，至今已經3天仍然找不到人。消防局特搜隊、民間團體目前展開搜索，也出動搜救犬、無人機，在林爸爸消失地點1公里周圍進行搜尋，林葉亭回應《ETtoday星光雲》：「目前還沒有新的線索就是唯一的線索而已，都沒有進展。」心急如焚盼望早點有好消息。





▲林葉亭85歲失智父親走失第三天了。（圖／翻攝自臉書）

林葉亭焦急尋父第三天，擔心外面天氣寒冷，甚至食不下嚥、睡不了覺，19日零時一過再度發文，呼喚父親回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯，逃家三天了！也該回家囉！我從義大利帶回超好吃餅乾要給你吃內～姐姐的生日蛋糕還等你回家耶～今年的春聯我們還沒寫呢～還有要發給孫子們的紅包呢～媽媽超級擔心你⋯⋯喝水沒！吃了沒！大了沒！第三天了，趕快回家吧。」她加上淚崩與雙手合十的表情符號，而且是深夜發文，難掩內心的擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林葉亭爸爸長相。（圖／翻攝自臉書）

根據林葉亭貼文描述，爸爸16日下午3點30分左右，在家人忙於大掃除時獨自一人離家，監視器拍到他從住家附近中社路底的進入山區，4點45分左右，監視器拍到爸爸在內雙溪自然中心前面經過後就失去行蹤。連日來網友與演藝圈名人紛紛協助轉發尋人消息，留言串湧入眾多人一起祈求林爸爸平安回家。