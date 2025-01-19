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六月挺過婚變健康亮燈：腫到不成人樣！　「同框李易」夫妻近況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星六月和藝人李易結婚13年，日前女方被爆出色聊小20歲的鮮肉滑雪教練，事後她認錯並向老公道歉，原本計劃在去年底發布離婚聲明，最終雙方決定共同努力維持婚姻，消息曝光後引發外界關注。最近六月透過社群發文分享近況，透露自己因感冒腫到不成人樣，同時也大方曬出夫妻合照放閃，再度掀起討論。

▲▼六月李易。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月透露自己感冒。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

透過六月分享的照片可見到，她和李易站在電梯的鏡頭前自拍。李易身穿一件淺色上衣，搭配深色褲子，手拿著手機拍照。六月同樣穿著一件淺色上衣，下身搭配牛仔褲，開心伸出雙手比出剪刀手勢，完美展現輕鬆一面。兩人的穿著休閒，顯得相當舒適和自在，並在文中透露，夫妻倆帶兒子一同外出吃飯。

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▲▼六月李易。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月、李易帶兒子出門吃飯。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月還在限動中分享最近因感冒帶來的困擾，並以幽默的方式描述當下擤鼻涕的不適感受，稱自己彷彿參與了一場摺蓮花大賽，「一晚上應該有77、49朵了吧。」她還進一步描述感冒對她身體的影響，提到鼻子和喉嚨的極度不適，「鼻子已毀，喉嚨爆痛。」甚至形容自己的外型因為這次感冒而腫到不成人樣，貼文及照片曝光後，立即引發網友關注及討論。

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六月, 李易, 婚變, 放閃

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