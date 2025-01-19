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柯震東1個月爆胖10公斤「激肥照流出」　飛澳門被異地小女孩吸引

記者蕭采薇／台北報導

柯震東演技獲得金馬、金鐘、台北電影獎大滿貫肯定，熟悉社群的他更以幽默的形象深受粉絲喜愛。去年12月時他曾透露自己爆肥變「肥東」，原來是為了到澳門拍攝電影《我未許願先吹蠟燭》，花1個月增重10公斤，圓潤模樣也首次曝光。

▲柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤演出討債廢柴。（圖／力揚電影提供）

▲柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤。（圖／力揚電影提供）

柯震東去年12月赴澳門拍攝澳門新銳導演周鉅宏、胡錦筵新片《我未許願先吹蠟燭》，飾演來自台灣的討債廢柴「志華」，為了讓他更貼近角色，導演周鉅宏跟編劇都覺得因角色設定作息、飲食不正常，所以需要「虛胖」的體態。

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柯震東坦言，起初接獲劇本對角色想像是瘦的，經過討論後才決定增胖，他說：「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥，現在倒是蠻擔心瘦身進度，希望能早日回到標準體態。」

他為了達到外型的改變，增肥階段完全不忌口，直說：「尤其是宵夜，因為我平常的飲食其實很清淡也吃不多，為了維持該有的體態，能吃盡量吃！」直到定裝量身時，腰圍增加了整整4吋，目測也胖了10公斤，才稍微停止增重，他說：「只能說我盡力達成導演及造型指導的要求了。」

不只是外在的改變，在去年中決定接演角色時開始接觸粵語，在開拍前先讓自己提早到説粵語的環境熟悉、盡力練習台詞，也跟著導演和專業老師上課，這才發現粵語的困難程度，柯震東說：「粵語主要是音調上的變化，一唸不準可能就會變完全不一樣的意思。不過還好我這個角色本身還是來自台灣，粵語不流利還是可以的。」

▲柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤演出討債廢柴。（圖／力揚電影提供）

▲柯震東為新片《我未許願先吹蠟燭》苦練粵語，和小女孩有不少精采對手戲。（圖／力揚電影提供）

至於會接下《我未許願先吹蠟燭》電影男主角的契機？柯震東說：「首先是被故事中男女主角，志華與女孩之間的年齡差，隨著故事發展產生的互動所吸引；再來是我蠻喜歡與新導演、新的主創團隊合作，看看彼此之間能激發出什麼樣的火花，尤其這次除了很長時間在澳門拍攝之外，很多工作人員都來自香港或澳門，可以交流不同的文化背景與經歷；最後就是語言的挑戰了，雖然過程中幾度很挫敗，但能有機會學習新的語言，也是很好的收穫。」

《我未許願先吹蠟燭》監製唐在揚對於柯震東讚譽有加：「一直以來，我都非常關注柯震東的作品。從早期的欣賞，到後來在UDINE影展、坎城影展和釜山影展的幾次相遇，每一次都能看到凱凱展現出截然不同的面貌，這讓我深深感受到他作為演員的多元魅力與獨特性。我認為他是一位非常有趣且充滿吸引力的表演者，總能帶給觀眾耳目一新的感受。」

▲柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤演出討債廢柴。（圖／力揚電影提供）

▲柯震東（右）拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤，演出「討債廢柴」。（圖／力揚電影提供）
 
導演周鉅宏則大告白：「男演員裡我最喜歡的是柯震東！」他接著透露，「劇本從發想到寫完，花了幾年時間，一開始構思故事時，柯震東太年輕，但寫了幾年，直到去年要籌備時，柯震東的年齡也剛好跟男主角志華一樣，就更覺得非他莫屬」。
 
電影《我未許願先吹蠟燭》改編自澳門真實新聞案件，講述澳門小女孩JoJo身懷百萬籌碼，她僱用了來自台灣的討債廢柴志華進賭場代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。電影預計2025年底上映。

 

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柯震東, 我未許願先吹蠟燭

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