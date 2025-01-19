周治平將滿65歲「爆排斥領老人卡」：還不需要別人讓座

記者蔡琛儀／台北報導

資深歌手周治平今年即將邁入65歲，即將要領老人卡，但他笑說，因心裡上認為自己仍然年輕，非常排斥領老人卡，而且近年商業演出活動不斷，完全沒有唱不動的困擾，甚至還能一天連趕北高兩場演出，他持續辦演唱會也是為了證明自己還不到需要別人讓座的年齡。

▲周治平將滿65歲。（圖／尚時代文創娛樂提供）

因此今年周治平還要繼續舉辦個人演唱會，6月1日在台北華山藝文中心的Legacy展演廳再次舉辦個人的專埸「歲月光輝」演唱會。伴隨著演唱會的展開，周治平也將重啓封存了30年的「風花雪月」系列，推出《風花雪月3》專輯唱片，這個系列周治平會把以前寫給別人演唱的歌曲回收，重新編曲翻唱。

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回顧兩年多以前，周治平無懼疫情的影響，在台北，高雄、台中，分別舉辦了三場「如初」巡迴演唱會，展現了他寶刀未老的功力，今年隨著「民歌五十」和「民歌50高峰會」，周治平讓人訝異的仍然在這兩大民歌盛宴中保持著極高水準的演唱能力，周治平表示，歲月帶給他的，不是只有老人卡，更多的是累積了生活的歴練和情感的沈澱，使得他在演唱各種不同類型的歌曲時都更加的遊刃有餘。

▲周治平今年還要繼續開演唱會。（圖／尚時代文創娛樂提供）



今年春節過年，原本周治平計劃帶著家人去北京，但因為接下來一連串的計劃活動，及年後還有好幾場接續進行的民歌演唱會，周治平笑說過年期間實在不宜太放鬆吃喝玩樂，以免演出前還得費勁恢復體態。