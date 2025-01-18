快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，婚內雙雙出軌，日前才被發現雙方IG的聲明貼文都隱藏了，Ryu的YouTube頻道名稱也已更改，粉絲都猜測兩人決定離婚。稍早，Ryu也在頻道發布標題為「謝謝你們一直以來的支持。」的影片，證實倆人決定離婚的消息。

▲Ryu、Yuma決定離婚。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

影片開頭可看到Ryu、Yuma面色憔悴地坐在鏡頭前，由Ryu開口先道歉「去年發布的貼文讓支持我們的朋友感到擔憂、困擾、難過、失望，都是因為我酒後輕率地發帖」，他也表示網路上有些資訊不是事實，愧疚表示「讓Yuma看起來像壞人，是我造的孽，也因為我發的文害她被網暴，這不是我想看到的結果」，同時證實「去年一年我們確實深深傷害了彼此，經過討論後我們決定離婚」。

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Yuma接著開口表示之後會退出頻道，她先是向長久以來支持、對她的行為感到失望的粉絲致歉，坦言這段期間收到很多嚴厲評論「心痛同時也學到很多，我真心地認識到自己做的事情有多嚴重，我真的很後悔傷害了Ryu，再次向Ryu道歉」，兩人雖然決定走向不同的人生道路，但自己已經把想說的話告訴Ryu。

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