Yuma道別Ryu哭了：希望你幸福！　搬離茨城「愛巢後續處理曝光」

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma 18日晚間發布影片證實離婚，兩人先是為了之前在社群上的紛紛繞擾向觀眾致歉，並交代了兩人未來的走向以及人生規劃，好好地結束夫妻關係同時，也為彼此獻上了祝福。

▲Ryu、Yuma宣布離婚。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

Yuma表示之後會正式退出頻道，她先是向長久以來支持、對她的行為感到失望的粉絲致歉，坦言這段期間收到很多嚴厲評論「心痛同時也學到很多，我真心地認識到自己做的事情有多嚴重，我真的很後悔傷害了Ryu，再次向Ryu道歉」，兩人雖然決定走向不同的人生道路，但自己已經把所有心裡想說的話都告訴了Ryu。

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▲Yuma最後忍不住哭了。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

Yuma接著念了一封給與粉絲的信，細數與Ryu和粉絲一起走來的點滴，再次表達感激並懺悔，她宣布離開從小長大的茨城縣，搬到其他城市生活，會自己一個人學習拍影片，Ryu也透露自己一樣會離開茨城，繼續當一個日本文化、生活的傳遞者，兩人一起生活的房子則會賣掉，他看著Yuma表示「這件事情看似妳錯在先，但也不至於受到這樣的懲罰，讓妳受累了，接下來希望妳可以過得幸福。」Yuma也哭著祝福「我以後也會支持你接下來的活動，我也希望你的未來能夠更加幸福。」

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