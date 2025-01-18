Ozone曝1原因「開群組電話狂聊8小時」　為了他才斷線

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone今（18日）擔任手機品牌一日店長，現場吸引百位粉絲到場，問到團員中誰最愛講電話？Ozone說：「我們其實大家都不太愛講電話，但若是一起玩恐怖遊戲的話，我們會開著群組通話，最長的電話是8小時，後來是因為煥鈞很害怕，我們決定不玩了，把遊戲結束。」

▲Ozone出席一日店長活動，現場擠爆。（圖／小米台灣提供）

農曆年節將屆，給父母的紅包要怎麼包？子翔說：「過年紅包就像到場來的O.A.O.一樣多，永遠都不會少！」哲言表示：「以往我們家的習慣，爸媽包多少給我、我就包多少回去，重要的是沾沾喜氣！但包給阿公阿嬤紅包他們都會拒絕接受，所以都會以買營養品給阿嬤、買茶葉給阿公。」

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佳辰說：「因為我們家裡親戚有很多小朋友，我都會告訴他們紅包要拿去買玩具，不要被媽媽發現。希望他們可以留下美好的兒時回憶！」煥鈞透露：「我通常都會特地去買一些很特別的紅包袋，像是拉開錢會飛出來的那種，不但很有趣，大家也會比較開心！祖安笑說：「我和父母只有每逢過年才能見到一次面，所以都會趁著這段時間多孝順他們、陪伴他們。我和哥哥都會在自己能力範圍內能包多少就包多少紅包，最重要的是和家人在過年期間多去走走。」

文廷也說：「無論金額多寡，我會把紅包塞得滿滿的，為了呈現新年飽滿與活力，並在裡頭放入新年祝福小卡，客製化對每個人寫下不同的祝福與內心話，我覺得很溫馨而每個人收到不同的內容都是驚喜，也代表著新的一年有不同的希望與期待！」