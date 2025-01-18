唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙

記者劉宛欣／綜合報導

藝人林葉亭17日公開向各界求救，透露85歲爸爸16日下午3點30分左右離家走失，監視器顯示她爸爸經過台北市士林至善路「內雙溪自然中心」後失蹤，提供照片向大眾求助，然而過了一天，人還沒找到，稍早國師唐綺陽也透過個人的百萬粉絲專頁發文協尋，希望大家能夠幫忙。

▲唐綺陽發文協尋林葉亭父親。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽18日下午轉發林葉亭的貼文，並幫忙寫下「親愛的朋友們，再次發出求救訊號，請大家幫忙協尋失智的林葉亭爸爸」，接著貼上了協尋原文，並在留言處補充呼籲「若有任何消息，大家可聯絡亭亭老師，請大家多多幫忙」。

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▲唐綺陽貼文。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

此前，林葉亭透露16日日家人忙於大掃除時，發現爸爸獨自離家，隨即報警並展開搜尋。根據監視器畫面，爸爸從住家附近中社路底的進入山區，下午4點30分左右出現在士林區至善路三段150巷附近的內雙溪自然中心，但隨後便失去蹤影。家人已在士林、天母、內湖及周邊山區進行地毯式搜索，至今仍無消息。

同時林葉亭也曬出爸爸照片，並告知爸爸名叫林葉增，現年85歲，身高168公分，中等身材，失蹤時身穿藍色Polo衫加長袖T恤與紫色花紋睡褲。她強調「爸爸談吐自然，應答如流不像失智老人，身手矯健，步伐快速不像失智老人，但他已經忘記回家的路」，並加上一個淚崩表情符號，難掩憂心，請求大眾幫忙轉發、協尋。