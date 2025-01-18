快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

記者蔡琛儀／綜合報導

「電音天后」謝金燕2009年被爆未婚生子，如今兒子已經26歲，但孩子生父至今成謎，日前主持人利菁受訪時，脫口說知道謝金燕孩子的爸是誰，更當場公開人名，引發軒然大波，讓這起陳年往事再被翻出。而謝金燕遲遲未正面回應，今（18日）終於親上火線，以自己的創作歌〈我不害怕〉及親筆信回應，表示：「我不需要逢人解釋，我的遭遇、經歷和決定，他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受。」

▲謝金燕堅強發聲，以自己創作的新歌回應近日風波。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕透過親筆信回應，表示自己在24歲生了一個可愛的寶寶，「我不需要逢人解釋，我的遭遇、經歷和決定。他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受！我從不鼓勵大家成為未婚媽媽，畢竟這絕對不是一條好走的路，其中的辛苦和難關沒這麼簡單，異樣的眼光、負面的標籤，如果你和我一樣，請一定要保護好孩子跟自己，未來！我也會依然樂觀堅強。如果你也和我一樣，我要跟你說，辛苦了，我不害怕，清唱送給我們。」並寫：「單親媽媽加油！」

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她表示，自己花了兩天寫這首歌，或許也是這幾天她沒有正式對外回應的原因，謝金燕也說，會繼續培育自己和孩子成為一個更好的人，展現堅強「姐姐」的模樣。

▲▼謝金燕親筆信。（圖／翻攝謝金燕IG）

而歌詞是這麼寫的：「哪怕安靜太安靜，我深呼了吸，哪怕黑夜太清醒，我順了口氣，女人自我鼓勵的勇氣是，累了就放下，怕痛了就哭啊，大聲宣洩，心一次一次被撕裂，他們說...她的小孩沒有爸爸，too sad to cry，流言就像萬箭亂亂發，我不害怕這種喧囂吵雜的無理噴罵，心一次一次被摧毀，他們說，她的小孩誰是爸爸，too sad to cry，留言就像放肆的野馬，我不害怕別人的踐踏，我不害怕大家的嬉笑和怒罵，既使全世界在笑也要挺起背，女人能了解女人的苦吧，小小的身軀，笑笑地抬起頭，我不害怕。」