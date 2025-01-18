ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

記者田暐瑋／綜合報導

藝人劉書宏從廣告演員出道，2011年因主持《青春學員集合》正式踏入演藝圈，17日深夜他突然發文表示自己犯了數不清的錯誤，寫下「有緣再見」的道別文，讓粉絲相當憂心。

▲劉書宏自嘲過氣。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

▲劉書宏自嘲過氣。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

劉書宏17日深夜在臉書發文，寫道：「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。」接著更像是向粉絲道別：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」卻未說出道別原因，引發議論。對此，經紀人回應《ETtoday》表示：「書宏一切平安…因年前拍攝杜政哲導演的一部很棒的戲劇角色（拜六禮拜），並對照當下生活狀況，有感而發的…感謝你的關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉書宏自嘲過氣。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

▲劉書宏突發道別文。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

出道14年的劉書宏，2024年底曾發文自嘲是過氣藝人，宣布轉戰YouTube圈，「想開YouTube頻道已經四年了，終於在2024年底著手進行，籌備了兩個月，11月底戲殺青後開拍，謝謝一路相挺的葦德、寶瑞還有剪輯師，『做伙宏』頻道主軸是我卸下演員、藝人的身份，到生活中跟大家一起玩樂互動聊天，也期待之後頻道更新影片。」

▲劉書宏自嘲過氣。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

▲劉書宏轉戰YT。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

S級女優小宵虎南雪地脫了！「比基尼炸出豪乳」　網暈：超火辣

S級女優小宵虎南雪地脫了！「比基尼炸出豪乳」　網暈：超火辣

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉書宏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯
  2. 趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走
  3. ATEEZ隊長新曲「歌詞疑公開狙擊房時爀」　公司簡回6字
  4. 威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫
  5. 小孟老師／1月18日星座運勢　水瓶座為愛付出心力
  6. 陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁
  7. 流行音樂輔導金遭凍結惹議　金曲新人不忍發聲：真的很難過
  8. 川普宣布「3大咖巨星」為駐好萊塢特使：派駐在偉大但充滿麻煩地方
  9. 朴成焄時隔3周IG發文了！　網湧入送暖打氣「一切會好起來」
  10. A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366