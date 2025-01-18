劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

記者田暐瑋／綜合報導

藝人劉書宏從廣告演員出道，2011年因主持《青春學員集合》正式踏入演藝圈，17日深夜他突然發文表示自己犯了數不清的錯誤，寫下「有緣再見」的道別文，讓粉絲相當憂心。

▲劉書宏自嘲過氣。（圖／翻攝自劉書宏臉書）



劉書宏17日深夜在臉書發文，寫道：「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。」接著更像是向粉絲道別：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」卻未說出道別原因，引發議論。對此，經紀人回應《ETtoday》表示：「書宏一切平安…因年前拍攝杜政哲導演的一部很棒的戲劇角色（拜六禮拜），並對照當下生活狀況，有感而發的…感謝你的關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉書宏突發道別文。（圖／翻攝自劉書宏臉書）



出道14年的劉書宏，2024年底曾發文自嘲是過氣藝人，宣布轉戰YouTube圈，「想開YouTube頻道已經四年了，終於在2024年底著手進行，籌備了兩個月，11月底戲殺青後開拍，謝謝一路相挺的葦德、寶瑞還有剪輯師，『做伙宏』頻道主軸是我卸下演員、藝人的身份，到生活中跟大家一起玩樂互動聊天，也期待之後頻道更新影片。」

▲劉書宏轉戰YT。（圖／翻攝自劉書宏臉書）