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趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

26歲中國女星趙露思去年底傳出健康問題，因病全面停工。然而未滿1個月，已經有合作方宣布她即將復工出席活動。（圖／翻攝自趙露思微博、魏笑小紅書）

▲26歲中國女星趙露思去年底傳出健康問題，因病全面停工。然而未滿1個月，已經有合作方宣布她即將復工出席活動。（圖／翻攝自趙露思微博、魏笑小紅書）

圖文／CTWANT

26歲中國女星趙露思去年12月被發現癱坐輪椅送醫，事後爆出罹患失語症、血汗行程、曾被經紀公司羞辱、毆打等消息。雖有粉絲呼籲她與經紀公司解約，不過趙露思經紀公司「銀河酷娛」出面否認，還稱「誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來」。「靜候歸來」4字即被陸媒分析是強硬表態「不可能解約」。

媒體還分析，趙露思若想與「銀河酷娛」強行解約，恐怕要面對上億元人民幣（約新台幣4.5億元）的違約金。倘若不解約又不配合公司工作安排，合約屆滿前恐要面對長達2年的雪藏期，再加上約滿之後的「冷靜期」，再復出恐怕是她30歲的事。然而對於競爭激烈的中國娛樂圈來說，4年不露面幾乎等同斷送她的演藝生涯，因此眾多媒體都認為她已經「無路可退」。

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趙露思2024年底傳出患病消息後，僅僅停工休息不到一個月，便有合作品牌方在官方微博宣布，趙露思將在1月25日出席在成都的活動。「趙露思復工」一詞也成為微博熱門話題。然而，不少知名博主都指出，以趙露思當初宣布的病情，短短不到一個月就重新開工，要嘛是「醫學奇蹟」，不然就是抱恙強行上工。更引發許多黑粉質疑，趙的病情「根本沒有當初宣布的那麼重」

對此，中國不少娛樂媒體分析，趙露思此次復工的消息，可能代表著她根本「無路可走」，只能「依約」復工。

此前，趙露思在傳出患病消息後，先是透過好友發聲，隨即自己在微博上證實遭經紀公司霸凌、毆打。此舉形同已與公司「徹底撕破臉」。當時雖有粉絲高呼與經紀公司解約，不過經紀公司「銀河酷娛」不僅出面否認霸凌打人一事，還發布公告稱「誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來」。陸媒就指出，「靜候歸來」4字其實是暗地強硬表態「不可能解約」。

據了解，趙露思與銀河酷娛在2016年9月簽下一張10年長約，至今仍有接近整整2年時間才期滿。就算趙露思有意單方面強行解約，根據陸娛「不成文規定」，藝人合約違約金通常是合約金額的10倍，意味著趙露思屆時就要面臨上億元人民幣（約新台幣4.5億元）的違約金。

另一方面，倘若趙露思選擇不解約，但是以「罷工」態度面對經紀公司，那麼她就要面對長達2年的公司雪藏期。即便屆時約滿，還要再加上合約結束後的冷靜期，等到她再度復出之時，恐怕已屆30歲「高齡」，對於如今正是「頂流小花」的趙露思來說，將是娛樂生涯不可承受的重創。

目前對於趙露思將在1月25日復工消息，中國網友反應兩極。有人認為她重新復工的消息，能讓粉絲們安心。但也有人認為她可能是被逼著強行上工，擔心她在如今與經紀公司撕破臉的狀況下，未來的演藝之路恐怕會走得戰戰兢兢、如履薄冰。

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