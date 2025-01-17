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朴成焄時隔3周IG發文了！　網湧入送暖打氣「一切會好起來」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴成焄因出演《黑暗榮耀》走紅，近日的《魷魚遊戲2》讓他登上新的事業巔峰，在經歷「AV版《魷魚遊戲》」爭議後，在韓網陷入輿論風暴，還因此退出與潤娥合作的主演作《暴君的廚師》，讓不少人感到惋惜，爭議後就未曾更新社群帳號的他，終於在17日再次發布新貼文，湧入許多網友給予鼓勵。

▲朴成焄時隔3周更新IG。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

▲朴成焄因AV版《魷魚》陷入爭議。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

朴成焄17日更新了Instagram貼文，曬出了為時尚雜誌拍攝的一系列照片，照片中可以看到他穿著著名精品品牌的服裝，亮眼的造型引人注目。這是自「AV爭議」以來，他首次更新Instagram，因此吸引了不少關注。許多粉絲在他的貼文下留言，表示對他的支持和鼓勵，寫下「好久不見」、「不要太擔心，一切會好」、「我會支持你」、「終於回來了」、「不要太難過」等，表達了他們的關心與祝福。

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▲朴成焄時隔3周更新IG。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

▲朴成焄時隔3周更新IG。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

此前，朴成焄曾在12月30日的Instagram上發佈過一張AV版《魷魚遊戲》的封面，並隨後刪除，但引起了極大的關注和爭議。他在兩次解釋稱是在轉傳給公司人員過程中，不小心發出，但說法仍遭到批評，並被指責是在狡辯。此後，他在受訪時道歉，落淚表示：「由於我的重大失誤，我覺得給大家帶來了不便，真心向大家道歉。這是一部經過許多人辛勤努力製作的作品，而因為我的錯誤，造成了不必要的麻煩，我真的非常抱歉。」

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