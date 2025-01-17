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日馬混血歌手來台一個月　曝「垃圾車文化」最印象深刻

記者蔡琛儀／台北報導

日馬混血創作歌手片山凉太為了宣傳第二張專輯《what am i to you?》，到台灣展開為期一個月的宣傳行程，這段旅程中，片山凉太感到最新鮮的事情，竟然是下樓丟垃圾，台灣等垃圾車的文化，讓他覺得很新奇又很有趣，也沉迷於探索台北的黑膠唱片行，而即將結束首次宣傳行程的他，日前到電台與主持人魏如昀相見歡，兩人也互相贈送禮物，期許2025年順順利利。

▲▼片山凉太。（圖／大元娛樂提供）

▲片山凉太到台灣展開為期一個月的宣傳行程。（圖／大元娛樂提供）

片山凉太說，對台灣獨特的垃圾車文化印象深刻，對於出門下樓與鄰居一起倒垃圾的過程感到非常有趣，「除了通告時間以外，我每天固定時間會下樓，和鄰居們一起等待垃圾車，聽到音樂就知道，倒垃圾時間到了，雖然大家彼此沒有太多互動，但每個人都在同一時間和同一地點，為了同件事一起互相陪伴，這種感覺真的很新鮮，也很棒。」

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他平時較少主動外出，倒垃圾也成為他每天強制出門的動力，會順便感受到戶外的空氣和風景，他透露，一度考慮將垃圾車的音樂與這種特別的「人與人之間的連結」寫入新創作中，希望透過音樂將這段記憶與大家分享。而在台連續遇到超強寒流的他，也漸漸習慣台北的冷空氣，常常穿著短袖到公園慢跑，引起路人側目。

▲▼片山凉太。（圖／大元娛樂提供）

▲片山凉太和魏如昀相見歡。（圖／大元娛樂提供）

此外，他日前造訪電台節目，與主持人魏如昀相見歡，魏如昀分享，她和片山凉太都有著隔代教養的成長背景，且第一件啟蒙樂器都是「透過撒嬌與哄騙」奶奶或外婆而獲得的禮物，魏如昀收到的是長笛，而凉太則是吉他。最後他們也互贈禮物，片山凉太帶來了馬來西亞經典伴手禮，包括白咖啡、巧克力和咖椰花生醬，魏如昀則回贈了台灣過年必吃的烏魚子，首次品嚐烏魚子的凉太，聽到「烏魚小孩」這個名字時，感到有點猶豫，不知道該不該吃，試過之後覺得口感風味很獨特，還靈機一動地表示：「或許可以試試看加在冰淇淋上面！」

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