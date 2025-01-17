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公視董監事會發聲！　遭砍23億預算強調：公共媒體是社會的公共財

記者葉文正、蔡宜芳／台北報導

立法院審查114年度中央政府總預算案，爆出國民黨立委提案刪除公視23億預算，引發影視工作者反彈，雖然藍委柯志恩表示經過，已修改為2300萬，但仍未平息爭議。對此，公視也於稍早發出聲明。

▲▼多位導演齊聚立法院抗議藍委刪公視預算，國民黨立委陳玉珍到場踢館。（圖／攝影中心攝）

▲多位導演齊聚立法院抗議藍委刪公視預算。（圖／攝影中心攝）

公視董監事會17日強調，公共媒體是社會的公共財，「雖經各方意見表達及文化部、本會極力溝通，目前可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍深感不安，特籲請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利我國公共媒體發展，並保障全民收視權益。」

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公視表示，公共電視屬於全體國民，服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力於提供正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容。去年8月開播的兒童與青少年服務平台「小公視」，已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業，「我們深知，公廣集團所提供的內容或服務必有不足之處，也會出現疏失，因此在董、監事會的監理之外，我們建立各種問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督。凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。」

▲▼國民黨團召開 預算假訊息滿天飛 打假除弊才是真 記者會 打臉綠侧翼公視 農業部假訊息 王鴻薇 羅智強 張嘉郡出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團表示只刪1%，23億是假消息。（圖／記者屠惠剛攝）

公視指出，近兩年來，公廣集團在金鐘獎、金馬獎及國內外各大獎項上都有超越以往的佳績，並且在國際學術機構的調查中顯示，公視新聞為台灣最受信任的電視媒體。此外，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋樑，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

公視強調，公視的經費原本就與其他公共媒體先進國家差距甚遠，因此他們深深感謝所有關心、支持、維護公視預算的各界人士，同時呼籲立法委員務必支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視能為台灣的未來發展做出更多、更好的服務，「讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。」

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行 時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團強調「民眾黨沒有提案要全刪、也沒有要支持」。（圖／記者屠惠剛攝）

【公視董監事會聲明】

公共媒體是社會的公共財，聞悉立法院邁入最後階段的政府總預算審查，有立法委員提案刪除或刪減政府捐助公共電視的預算。雖經各方意見表達及文化部、本會極力溝通，目前可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍深感不安，特籲請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利我國公共媒體發展，並保障全民收視權益。

公共電視屬於國民全體，服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力提供社會大眾正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容，包括去年8月開播的兒童與青少年服務平台「小公視」。成立迄今，已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業。

我們深知，公廣集團所提供的內容或服務必有不足之處，也會出現疏失，因此在董、監事會的監理之外，我們建立各種問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督。凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。

持續成長的公廣集團，近二年亦繳交出亮麗的成績單，例如在金鐘獎、金馬獎及國內外各大獎項都有超越以往的佳績，國際學術機構的調查亦顯示公視新聞為我國最受信任的電視媒體。此外，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋樑，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

我國公視的經費原本就與其他公共媒體先進國家差距甚遠，我們深深感謝這段時間以來所有關心、支持、維護公視預算的各界人士，並請立法委員務必支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視，可以為台灣的未來發展做更多、更好的服務；讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。

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