踢館奧運國手孫振再現超燃B-boy舞技　敖犬倒地大喊要送醫

記者葉文正／台北報導



TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》六棒成員（莊濠全）、威廉、阿緯（楊奇煜）、小煜（楊奇煜）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）將迎來一場與世界冠軍高手們的熱血對決！從疊杯、特技到街舞，成員們將挑戰各領域的頂尖選手，甚至將與奧運霹靂舞國手孫振和街舞神童NaNa同台較量。他們搭上節目組準備的「無限練車」展開一整天的無限練習行程。

▲威廉(左)抓住敖犬說要送醫。（圖／TVBS提供）

首站他們拜訪在「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」榮獲48面金牌的疊杯選手們，疊杯項目的驚人速度感讓阿緯驚嘆：「我打個噴嚏他就結束了！」同時他也透露因經常在家幫小孩收玩具、洗杯子，對疊杯非常有信心，練習時他果然展現超強潛力，成績更讓他的六歲小老師開心到手舞足蹈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿緯挑戰疊杯。（圖／TVBS提供）

另一邊畫風則完全相反，敖犬在還沒開始時就被教練調侃：「我覺得他有困難」，讓敖犬緊張到手抖直呼：「這比上小巨蛋還緊張。」而六棒為了贏過疊杯冠軍過關，甚至開始使出奧步，處處設置障礙給選手們，究竟苦練與偷吃步後他們能否戰勝冠軍隊伍過關，結果令人期待。緊接著六棒來到台灣戲曲學院接受平衡板、單輪車和草帽秀等特技訓練。王子在練習單輪車時，威廉一句「你弟比你紅」讓王子破功爆粗口，同時卻也找到平衡感，讓成員們大笑說：「真的有用！」訓練過程充滿搞笑插曲。

當六棒來到街舞教室，奧運國手孫振與街舞神童NaNa驚喜現身，並與舞團帶來以六棒經典曲搭配全新排舞向他們致敬，成員們瞬間化身小粉絲十分陶醉，在場五棒也以freestyle與齊舞回敬，展現不輸當年的實力。孫振與NaNa更親自傳授B-boy技巧，雙方隨後也展開熱血街舞Battle(斗舞)，氣氛沸騰到最高點。

激烈的過程中，敖犬不慎被小杰無影腳擊中頭部，痛得倒地大喊：「我要去醫院！」但他仍繼續賣力對決不斷放大招，甚至Battle(斗舞)上癮，連連要求加賽，還對孫振挑釁：「我要幹掉他！」讓小杰無奈表示：「我是不是把你的頭踢壞了？」威廉見狀連忙將敖犬控制在地，失控場面爆笑，成員們的賣力表現也讓6,7歲時在電視前看六棒的孫振過癮表示：「我覺得很有誠意，很感動」。



除了有趣的節目內容，《來吧！哪裡怕》也將聯手由成員阿緯擔任CEO的人氣港點品牌「點點心」，推出兩款分別名為「緯大威猛王者隊」、「煜火犬開杰出隊」的聯名套餐，套餐以六位成員特色製成的創意造型包子組成，每點一份套餐完成指定任務更可獲得一包隨機盲卡包，當中會隨機出一位成員的獨家小卡。聯名套餐將於 1 月 21 日起在全台點點心門市限量販售，活動詳情敬請關注「來吧！哪裡怕」與「點點心台灣」官方 IG 及 FB 公告。