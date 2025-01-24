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小孟老師／1月24日星座運勢　金牛座「幸運色大紅」攀上幸福巔峰

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：貴人來自長官
感情：風和日麗晴朗
財運：慶幸最佳時機
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍

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雙子座

工作：有動力去學習
感情：呵護甜蜜溫馨
財運：注意財務流向
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：處女

天秤座

工作：等待升官時刻
感情：品味生活精彩
財運：瞭解公司業績
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：虛心請教長官
感情：異性主動幫忙
財運：放下心中期待
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

金牛座

工作：人際關係和諧
感情：攀上幸福巔峰
財運：夢想可以成真
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

處女座

工作：檢查檔案文件
感情：緊握雙手甜蜜
財運：手握現金機會
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：熱愛目前工作
感情：熱情奔放愛情
財運：把握投資時機
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天秤

天蠍座

工作：回到悠哉時光
感情：花開富貴浪漫
財運：獲利平安入袋
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：巨蟹

雙魚座

工作：好事來笑口開
感情：眾人的開心果
財運：祈求幸運發生
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：有前輩在保護
感情：神秘浪漫驚喜
財運：分散投資管理
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：獅子

獅子座

工作：減少工作負擔
感情：浪漫永恆愛心
財運：關注資本市場
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：射手

射手座

工作：得到前輩相助
感情：人氣指數攀升
財運：團結能夠獲利
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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