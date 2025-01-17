李茂珍109歌成績全歸零「9000萬神曲也遭殃」！　BPM娛樂：很抱歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓著名創作歌手李茂珍出道以來推出過多首知名歌曲，然而近期隨著合約變化，導致109首歌曲的成績都遭重製，其中一首〈Episode〉更在YouTube Music擁有9000萬播放量。所屬公司BPM娛樂（Big Planet Made娛樂）解釋原因後致歉一切都無法復原，令歌迷們感到相當無法接受。

▲李茂珍。（圖／翻攝自Instagram／morilla_lmj）



BPM娛樂透過聲明表示，與新發行合作夥伴YGP簽署了內容發行協議，自2025年1月1日起，將原由其他公司發行的31張專輯（共109首歌曲）移交至YGP。在移交過程中，根據YouTube的藝術音軌服務政策，原發行公司註冊的音軌被終止，並由YGP重新註冊的音軌取代，因此導致點擊數被重置為「0」。BPM強調，這是YouTube服務政策所導致的無法避免的結果。

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對於此次事件，歌迷們曾在BPM娛樂前發起卡車抗議活動，特別是李茂珍2023年12月發行的歌曲〈Episode〉，該曲在YouTube Music上的播放量高達9000萬次，在YouTube上的播放量則達7600萬次，距離突破1億次僅一步之遙，點擊數的重置讓歌迷們感到十分遺憾。

BPM表示，他們已與YGP及YouTube頻道負責人協商解決方法，但最終確認YouTube內部政策不允許恢復點擊數，對此表達深深的歉意，並承認未能事前充分確認相關問題，導致此次事件發生，對李茂珍和歌迷們相當抱歉，並將以此事件為契機，全面改善內部系統管理和流程，以防止類似事件再次發生。

【BPM娛樂聲明全文翻譯】

您好，這裡是Big Planet Made。

關於李茂珍音樂內容移交所引發的YouTube問題，現在進行說明。首先，我們為了向各位傳達更加準確的回答，因此延遲了進一步的說明，對此深表歉意。

向一直等待的歌迷們表示深深的歉意。本公司與YGP簽署了「內容（專輯/音源）發行合約」的合作夥伴協議，並自2025年1月1日起，將原由其他公司發行的「舊作品內容（共31張專輯，109首曲目）」移交至YGP。

在舊作品內容的移交過程中，根據YouTube的藝術音軌（Art Track）服務政策，原發行公司註冊的藝術音軌被終止，並由YGP重新註冊的藝術音軌取代。因此，藝術音軌的點擊數被重置為「0」，這是無法避免的情況。根據YGP的官方解釋，這是由YouTube服務政策所導致的措施。

在確認該情況後，我們與YGP一同為了解決藝術音軌點擊數重置問題，與YouTube頻道負責人進行了協商，討論是否有可能恢復點擊數。然而，最終得知根據YouTube的內部政策，點擊數無法恢復，對此我們深感抱歉。

我們深刻反省，未能提前充分確認此問題，導致此次事件的發生。這是由於我們與YGP雙方準備過程中的疏忽所引起的問題。

我們將持續努力檢查並修復現有的問題，並防止未來可能發生的類似情況。

最後，對於這次事件給藝人和歌迷們長期累積的寶貴紀錄與努力帶來的損害，我們再次表達真誠的歉意。我們將以此事件為契機，徹底改進內部系統管理與準備流程，確保此類事件不再發生。

謝謝大家。