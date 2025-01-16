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陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸性感女星柳岩現年43歲，曾有著「大陸最性感女主播」封號，以豐滿的身材聞名多年。怎料，知名八卦狗仔江小宴16日卻突然發出爆料影片，指稱她「知三當三」，介入他人家庭，甚至還自己找狗仔拍照爆料戀情，為的就是想要逼男友與正宮離婚。

▲柳岩被爆料當小三。（圖／翻攝自柳岩微博、江小宴微博）

▲柳岩被爆料當小三。（圖／翻攝自柳岩微博）

根據江小宴的爆料影片，知情人士透露柳岩的神秘男友名為梁漢君，曾在近日陪同柳岩時被拍到，兩人最初是在一次飯局中認識的，隨後柳岩主動向已有家庭的梁漢君展開追求。2022年底，兩人的戀情曝光，並引起了不少關注。爆料則指出，是柳岩安排人跟蹤拍攝，目的就是迫使梁漢君與妻子離婚。

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▲柳岩被爆料當小三。（圖／翻攝自柳岩微博、江小宴微博）

▲柳岩男友身分疑似曝光。（圖／翻攝自微博）

爆料人士稱梁漢君財務情況並不寬裕，但柳岩給予了滿滿情緒價值，甚至在兩人交往的第一天，就承諾會娶柳岩，這樣的承諾讓柳岩深受感動，對這位看似擁有財力的男友也深深著迷。然而，知情人指出，梁漢君的背景並不簡單，他的親戚是香港富商，並且在他姑父的支持下曾經開過一家公司，但該公司已經倒閉。

▲柳岩被爆料當小三。（圖／翻攝自柳岩微博、江小宴微博）

▲爆料還稱柳岩想逼男方離婚。（圖／翻攝自微博）

梁漢君的財務狀況也堪憂，爆料指他在北京的房子是抵押狀態，甚至豪車也差點被銀行收回，欠債超過百萬（人民幣）。不過由於爆料的證據不足，內容都只有江小宴與爆料人的對話截圖，因此網友大多表示需要觀望。

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