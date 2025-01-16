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「白司彥」柳演錫3月見面會「放送擊掌福利」　2PM俊昊2月來台會粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓實力派演員柳演錫要來了！他以戲劇《現在撥打的電話》事業再攀巔峰，成為擄獲大批少女心的「白司彥」。他出道21年來首次在台演出，將於2025年3月22日在信義劇場Legacy MAX與粉絲見面，透過精心設計的環節，為粉絲獻上一場獨特又溫暖的夜晚，讓粉絲感受他的真摯魅力與親切風采。另一位男神2PM李俊昊也預計在2月22、23日舉辦粉絲演唱會，售票訊息16日公開。

▲柳演錫3月見面會「放送擊掌福利」　2PM俊昊2月來台會粉絲。（圖／SHOW Office、瑞田文創提供）

▲柳演錫出道首次在台灣辦見面會。（圖／瑞田文創提供）

柳演錫《The Secret Code》粉絲見面會將以精心編排的表演、充滿趣味的互動以及溫馨的分享，為在地影迷帶來滿滿驚喜與感動<希望藉由這場活動，讓影迷看到更多螢幕外的自己，他跨海喊話：「這是一個與粉絲分享點滴、共同創造新回憶的寶貴機會。」

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見面會上，柳演錫準備了一系列專屬粉絲的福利，不僅有團體合照與歡送環節，也有擊掌福利，讓影迷近距離感受他的誠意與溫暖，回饋粉絲長久以來的支持與熱愛。柳演錫《The Secret Code》粉絲見面會門票將於2025年1月26日中午12點透過Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。

▲▼「白司彥」柳演錫3月見面會「放送擊掌福利」　2PM俊昊2月來台會粉絲。（圖／SHOW Office、瑞田文創提供）

▲2PM俊昊2月連續兩天來台會粉絲。（圖／SHOW Office提供）

另外一位男神李俊昊日前來台參加「2025台南好YOUNG」跨年晚會，隔不到1個月的時間，他迅速帶著專場回來台灣，與所有HOTTEST相約：「每次與HOTTEST都深感幸福與感激！期待2月22、23日能在我的FAN-CON見到HOTTEST到來，我將準備全新舞台與精彩的內容，讓我們一起開心度過這美好時分！」票價分為5800元、4800元、3800元與愛心席.2900元，18日上午11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣。

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