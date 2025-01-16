叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

記者葉文正／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，除了關注社會議題外，也透過人生百態帶給觀眾不同的視角思考。這次邀請叫賣哥葉昇峻分享「擺脫束縛浴火重生！錢債、情債如何平和償還清零？！」另外也邀請財經專家盧燕俐、諮商心理師許庭韶及徐人和律師一起探討。

▲叫賣哥展示如何透過叫賣讓客人掏出更多錢購買。（圖／和展影視）

叫賣哥葉昇峻從小家境從無比風光，「全盛期時大約民國70多年的年代，家裏每日營業額可以在台中買一間透天厝。」江湖郎中出身的父親從賣藥開始，生意頭腦轉得飛快，一路買下牛肉場、開了國術館，業績蒸蒸日上，「國術館一天營業額有一百萬，牛肉場光售票單場可收20萬，從早到晚累積可觀的金額。

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」

▲叫賣哥曾進出監獄六次。（圖／和展影視）

他說：「我從小看爸爸數鈔票長大。」叫賣哥表示國中畢業後父親要他學修車習得一技之長，但他看KTV少爺賺得輕鬆，便告知父親想改行當少爺，「我爸聽完就叫我滾出去，我離開家裡後開始交朋友、沾染惡習，直到三十歲左右至少進出監獄六次。」

▲叫賣哥還完家中負債。（圖／和展影視）

進出監獄多次，叫賣哥說：「最後一次是冤獄，爸爸為了保我把他最愛的賓士車賣掉。」他說這輩子只看過父親哭三次，兩次是講自己的身世，一次便是探監時聽律師說可能會求刑二十多年，父親落淚看著兒子，兩個人彼此卻一句話都說不出來。

出獄後，家中面臨掃黃、股市投資失利，父母親總共負債五千萬元，兩千萬是銀行貸款因破產不用支付，但還有三千萬是地下融資、民間借貸，叫賣哥一家人從台中舉家北上，住在連床都沒有的廢棄工廠內，許多親友都不願意伸出援手，父親當時曾對叫賣哥說「曾經在風光的時期我什麼都有過了，但現在一家人都在一起是我覺得最幸福的時候。」

為了扛起家中負債，叫賣哥也開始在市場叫賣，他一整天從早市、黃昏市場、夜市至少跑三場，「業績最好的時期，一天營業額可以破六位數。」他現場還即興分享叫賣技巧、如何帶來客源跟如何讓客人掏錢。

回想父親曾經熱愛運動，但家道中落後抑鬱不常出門，某一日父親獨自從萬華騎腳踏車到淡水來回，返家洗澡後不幸在浴室中發生意外，「媽媽抱著爸爸哭泣的聲音，是我這輩子聽過最淒厲的哭聲。」

送醫後醫生告知父親若急救成功極有可能成為植物人，「想到父親個性是好動的人，如果要他只能躺在床上動彈不得，這樣他會比死還難過。」於是他忍痛簽下放棄急救同意書，也說爸爸過世後至今，親戚們對他至今仍是諸多不諒解，讓他仍是難過不已。