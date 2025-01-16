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謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）公開未婚生女消息，引發全台關注，而謝金燕過去低調生子，加上主持人利菁受訪時，脫口謝金燕孩子生父名字，讓此事再次成為話題焦點。而曾有爆料指出謝金燕孩子的爸爸是台語歌手楊宗憲，另一位資深主持人白冰冰過去「逼問楊宗憲」的對話，再度被挖出。

▲▼謝金燕生子，白冰冰曾逼問楊宗憲。（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

▲謝金燕生子，白冰冰曾逼問楊宗憲。（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

謝金燕2009年被爆出育有一子，面對外界高度關注，低調回應「希望多給家人空間，能夠好好保護兒子」，被視為間接承認生子。而週刊曾指出孩子的生父可能是前台語歌手楊宗憲，白冰冰當時也透露，曾在演唱會上遇到楊宗憲並直接詢問他「跟孩子是否有關係」。

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對於白冰冰的提問，楊宗憲明確否認此事，並稱與此毫無關聯，白冰冰也表示，楊宗憲的態度真誠並非敷衍。生子話題再度成為焦點，始終低調的謝金燕在限時動態「姐姐不要害怕」，被外界解讀為此次騷動吐心聲。

謝金燕與楊宗憲過去合唱台語歌曲雙雙成名。她曾在節目中公開打電話給楊宗憲，追問「你是不是因為我是豬哥亮女兒，所以不敢喜歡我？」且男方在電話那頭回答：「我覺得那無關吧，這個事又不是第一次討論。」節目字幕打出「果然有內幕」，當時擔任主持人的曾國城還露出震驚表情。

▲▼謝金燕生子，白冰冰曾逼問楊宗憲。（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

▲▼謝金燕生子，白冰冰曾逼問楊宗憲。（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

▲謝金燕曾在節目中打電話給楊宗憲。（圖／翻攝自YouTube）

楊宗憲是知名娛樂大亨楊登魁之子，原本活躍歌壇，出道時與謝金燕被公司塑造成螢幕情侶，後來轉居幕後。

▲▼謝金燕生子，白冰冰曾逼問楊宗憲。（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

▲謝金燕、楊宗憲曾被塑造螢幕情侶。（圖／翻攝自YouTube）

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謝金燕, 楊宗憲

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