記者潘慧中／綜合報導

雙胞胎依依佩佩中的妹妹佩佩儘管工作忙碌，仍不時抽空陪伴家人。她最近便帶著媽媽和女兒一起前往日本仙台遊玩，未料搭機過程中，不小心被100度左右的熱茶燙傷了，「直接淋在雙腳上。」

▲佩佩搭機不小心被100度左右的熱茶燙傷了。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）



佩佩解釋當時剛接過空服員倒的熱茶，沒想到下秒就不慎打翻在雙腳上，機組人員立刻扶她去沖冷水，並迅速製作冰袋及清理座位。看到一位熱心乘客提供了燙傷藥膏，並提醒她燙傷可能會起水泡，堅持要她收下藥膏備用時，讓她不禁直呼「太感人了」。

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▲▼空服員立刻協助佩佩。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）



事發後，空服員每隔5分鐘就前來關心，確認佩佩的冰敷毛巾是否足夠濕潤、是否需要進一步的醫療協助，「大家實在太關心了，害我也好緊張，因為傷部一直在刺痛⋯⋯晚上還不敢泡溫泉。」

▲佩佩的美腿已逐漸好轉。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）



不幸中的大幸是經過一夜休息後，佩佩燙傷的情況已逐漸好轉，她還幽默地說：「看來豬肉還沒有燙很熟，大概7分而已～～。」最後，她也特別強調，熱茶是自己不小心打翻的，與空服員無關，並再次感謝所有乘客及機組人員的協助。

佩佩臉書全文：

沒想到這一趟在飛機也燙傷了。

雙胞胎的宿命居然一樣。

之前看到依依燙傷的新聞，才知道她燙傷了，

那時候正在跟她一起和姐妹們聖誕交換禮物

就直接叫他把傷口給我們看～～

當時還在想說怎麼長這麼大了，還那麼不小心

沒想到⋯⋯

自己這一趟在飛機也燙傷了。

在機上空服員剛倒給我100度左右的茶????，

就不小心打翻了～～

直接淋在雙腳上，

機組人員們趕快扶我去沖冷水，

有的幫我製作冰袋、有的幫我清理位子⋯⋯

還有好心的乘客提供我很有名的燙傷藥膏

（他說是高大燙傷藥膏，大家以後可以備著用）

我一直跟那個乘客說，

我只要先用一點點就好了，

其他你自己留著，因為那是你要備用的⋯⋯

但他們真的很熱心，他說我可能隔幾個小時後會起水泡⋯⋯

堅持要我帶在身上 太感人了

空服員每5分鐘，就來關心一次，

冰敷的毛巾還夠濕嗎？還需要喝一點水嗎？有比較好了嗎？有需要叫醫生嗎？⋯⋯⋯⋯

大家實在太關心了，害我也好緊張，

因為傷部一直在刺痛⋯⋯

晚上還不敢泡溫泉，

好險⋯⋯⋯⋯今天比較沒事了～～～

看來豬肉還沒有燙很熟，大概7分而已～～

（是我自己不小心倒翻熱茶的，不是空服員喔！）