記者潘慧中／綜合報導
雙胞胎依依佩佩中的妹妹佩佩儘管工作忙碌，仍不時抽空陪伴家人。她最近便帶著媽媽和女兒一起前往日本仙台遊玩，未料搭機過程中，不小心被100度左右的熱茶燙傷了，「直接淋在雙腳上。」
▲佩佩搭機不小心被100度左右的熱茶燙傷了。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）
佩佩解釋當時剛接過空服員倒的熱茶，沒想到下秒就不慎打翻在雙腳上，機組人員立刻扶她去沖冷水，並迅速製作冰袋及清理座位。看到一位熱心乘客提供了燙傷藥膏，並提醒她燙傷可能會起水泡，堅持要她收下藥膏備用時，讓她不禁直呼「太感人了」。
▲▼空服員立刻協助佩佩。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）
事發後，空服員每隔5分鐘就前來關心，確認佩佩的冰敷毛巾是否足夠濕潤、是否需要進一步的醫療協助，「大家實在太關心了，害我也好緊張，因為傷部一直在刺痛⋯⋯晚上還不敢泡溫泉。」
▲佩佩的美腿已逐漸好轉。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩韓式婚紗女王）
不幸中的大幸是經過一夜休息後，佩佩燙傷的情況已逐漸好轉，她還幽默地說：「看來豬肉還沒有燙很熟，大概7分而已～～。」最後，她也特別強調，熱茶是自己不小心打翻的，與空服員無關，並再次感謝所有乘客及機組人員的協助。
佩佩臉書全文：
沒想到這一趟在飛機也燙傷了。
雙胞胎的宿命居然一樣。
之前看到依依燙傷的新聞，才知道她燙傷了，
那時候正在跟她一起和姐妹們聖誕交換禮物
就直接叫他把傷口給我們看～～
當時還在想說怎麼長這麼大了，還那麼不小心
沒想到⋯⋯
自己這一趟在飛機也燙傷了。
在機上空服員剛倒給我100度左右的茶????，
就不小心打翻了～～
直接淋在雙腳上，
機組人員們趕快扶我去沖冷水，
有的幫我製作冰袋、有的幫我清理位子⋯⋯
還有好心的乘客提供我很有名的燙傷藥膏
（他說是高大燙傷藥膏，大家以後可以備著用）
我一直跟那個乘客說，
我只要先用一點點就好了，
其他你自己留著，因為那是你要備用的⋯⋯
但他們真的很熱心，他說我可能隔幾個小時後會起水泡⋯⋯
堅持要我帶在身上 太感人了
空服員每5分鐘，就來關心一次，
冰敷的毛巾還夠濕嗎？還需要喝一點水嗎？有比較好了嗎？有需要叫醫生嗎？⋯⋯⋯⋯
大家實在太關心了，害我也好緊張，
因為傷部一直在刺痛⋯⋯
晚上還不敢泡溫泉，
好險⋯⋯⋯⋯今天比較沒事了～～～
看來豬肉還沒有燙很熟，大概7分而已～～
（是我自己不小心倒翻熱茶的，不是空服員喔！）
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