宏碁尾牙「Lulu背部全光」激辣主持！唱跳到一半脫了…玖壹壹全看傻

記者潘慧中／綜合報導

最近適逢尾牙季，口條流利、反應機智的Lulu（黃路梓茵）接下了不少相關工作，她15日便主持了宏碁集團五年一度的大尾牙，不只辣露整片美背，還和玖壹壹辣舞熱唱〈嘻哈庄腳情〉，瞬間炒熱全場氣氛！

▲Lulu脫掉一支手套和玖壹壹辣舞熱唱。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



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照片中，可以看到Lulu身穿一襲亮眼的紅色緊身長禮服，胸前與腰部點綴著精緻的立體花朵裝飾，手部佩戴長款黑色手套，呼應高跟厚底鞋的顏色，散發復古華麗魅力。

▲Lulu穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



格外引起討論的是，來賓玖壹壹還挑選了2015年和Lulu合作的〈嘻哈庄腳情〉，她在台上嗨到脫掉一支手套，盡情地凹臀、扭動身軀，超投入的態度讓團員和台下員工都看得目不轉睛。

▲▼Lulu和玖壹壹合唱〈嘻哈庄腳情〉。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



此外，Lulu還演唱了自己的歌曲〈蜜大腿〉，甚至親民地蹲下來和靠近舞台的員工握手，掀起現場所有人尖叫跟著唱，「今天一起跟大家共度一個瘋狂的夜晚，很多臨時加碼的表演真的很好玩！」

▲Lulu還唱了〈蜜大腿〉。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）