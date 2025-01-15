ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

記者劉宛欣／綜合報導

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，先前被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，惹火正宮。奈奈子沉寂兩周後，終於在社群平台發文澄清，強調這些指控全屬「子虛烏有」，還拍影片喊冤，稱富商只是她當直播主時的「榜一」，此舉再度惹怒正宮，放話歡迎她提告。知名律師李怡貞在看完影片後，也在臉書吐槽奈奈子「活得比飛機杯不如」。

▲李怡貞開轟奈奈子。（圖／翻攝自李怡貞臉書、奈奈子IG）

▲奈奈子拍片澄清。（圖／翻攝自奈奈子Instagram）

李怡貞經常在臉書發文討伐各路小三，這次奈奈子事件她也關注了內容，在看完奈奈子的澄清影片後，開酸「這個我一看就是想喝綠茶啊，要眼淚沒眼淚，但是要臥蠶有臥蠶、要鼻影有鼻影、要打亮有打亮、要濾鏡有濾鏡、要給掰有給掰」，接著還直言批評道：「一副貪婪要錢樣活該被發洩完踢一邊，活得比飛機杯都還不如。」認為奈奈子拍片只是想要帶風向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞開轟奈奈子。（圖／翻攝自李怡貞臉書、奈奈子IG）

▲李怡貞開轟奈奈子。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

此前，奈奈子在被週刊爆出「4女共侍1夫」的風波後，沉默2周終於發聲回應，指出所謂的「富商」其實只是一位「榜一」支持者，對方常在她直播時積極互動，因事業不順，曾多次向她訴苦，她基於「曾幫助過自己」的情誼維持聯繫，怎料對方開始情緒勒索，她選擇封鎖並斷絕往來。

不只如此，奈奈子透露該男因涉嫌走私毒品，早已在人間蒸發，兩人至少半年以上未聯絡，對於週刊報導中提到的溫泉聚會，她解釋另外3名女子是透過男方介紹認識，自己泡湯後就搭車離開，並未如報導所述「提供服務」。面對醜聞重創，奈奈子坦言，這段期間如同地獄，每天活在眼淚和焦慮中，幾乎快把她壓垮，不得不求助身心科治療，表示已蒐集相關證據，將對不實報導及網友不當留言採取法律行動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

奈奈子, 李怡貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！
  2. 奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯
  3. 文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏
  4. 陳詩媛淚揭啦啦隊內幕　「3年前練習生片段」被挖
  5. Paul目擊「王思佳刁難助理」：我嚇壞！　本人急還原背後真相
  6. 李岳自帶「發爐」體質　赴美遇火劫遊2大樂園機械也故障
  7. 為偏鄉長輩募款　張齡予爆還缺4千1百萬元超困難
  8. 鄭伊健被叫「叔叔」愣住問：我嗎？　20歲女星嚇到急改口
  9. 鮪魚外景「牛糞塗臉眼睛出事」　差點失明驚喊：吃苦當吃補
  10. 利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366