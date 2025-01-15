奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

記者劉宛欣／綜合報導

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，先前被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，惹火正宮。奈奈子沉寂兩周後，終於在社群平台發文澄清，強調這些指控全屬「子虛烏有」，還拍影片喊冤，稱富商只是她當直播主時的「榜一」，此舉再度惹怒正宮，放話歡迎她提告。知名律師李怡貞在看完影片後，也在臉書吐槽奈奈子「活得比飛機杯不如」。

▲奈奈子拍片澄清。（圖／翻攝自奈奈子Instagram）

李怡貞經常在臉書發文討伐各路小三，這次奈奈子事件她也關注了內容，在看完奈奈子的澄清影片後，開酸「這個我一看就是想喝綠茶啊，要眼淚沒眼淚，但是要臥蠶有臥蠶、要鼻影有鼻影、要打亮有打亮、要濾鏡有濾鏡、要給掰有給掰」，接著還直言批評道：「一副貪婪要錢樣活該被發洩完踢一邊，活得比飛機杯都還不如。」認為奈奈子拍片只是想要帶風向。

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▲李怡貞開轟奈奈子。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

此前，奈奈子在被週刊爆出「4女共侍1夫」的風波後，沉默2周終於發聲回應，指出所謂的「富商」其實只是一位「榜一」支持者，對方常在她直播時積極互動，因事業不順，曾多次向她訴苦，她基於「曾幫助過自己」的情誼維持聯繫，怎料對方開始情緒勒索，她選擇封鎖並斷絕往來。

不只如此，奈奈子透露該男因涉嫌走私毒品，早已在人間蒸發，兩人至少半年以上未聯絡，對於週刊報導中提到的溫泉聚會，她解釋另外3名女子是透過男方介紹認識，自己泡湯後就搭車離開，並未如報導所述「提供服務」。面對醜聞重創，奈奈子坦言，這段期間如同地獄，每天活在眼淚和焦慮中，幾乎快把她壓垮，不得不求助身心科治療，表示已蒐集相關證據，將對不實報導及網友不當留言採取法律行動。