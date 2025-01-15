許富凱慘當苦力　最美星二代納涼林美秀怒了

記者葉文正／台北報導

《瓜田冠軍的誕生》由林美秀、王彩樺、黃于庭（庭庭）和許富凱主持的三立都會台農村實境綜藝節目。節目旨在帶領明星們遠離舒適的城市生活，深入農村進行勞動實踐，親身體驗插秧、抓魚、養豬等農村活動，與農民們一同流汗，感受最真實的農村勞動。

▲許富凱(右)與庭庭處理香蕉。（圖／三立提供）

林美秀在錄影後表示非常喜歡與農民交流，尤其是與阿公阿嬤們聊天時，感受到了濃濃的台灣味和真誠。而王彩樺則因一直支持小農而參加這個節目，她說：「農民們非常辛苦，完全靠天吃飯，有時看到他們在工作中受傷，真的很心疼。」

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▲許富凱慘當苦力。（圖／三立提供）

之前林美秀被要求跳十六蹲，儘管她很努力完成，但還是被挑剔動作不到位，觀眾們也留言表示：「為節目好辛苦！」《瓜田冠軍的誕生》每週三晚上22:00在三立都會台首播，Line TV、中華電信Hami Video則於每週三晚上23:00上架，瓜田YT於每週四中午12:00上架。

▲庭庭(左起)、林美秀、王彩樺與許富凱四人一起採收楊桃。（圖／三立提供）

藝人們前往雲林莿桐農會，運氣不好的林美秀與許富凱被抽中「苦力組」，二人全程半蹲後仰進行採摘作業，並親手包裝傳說中的「大美人楊桃」；王彩樺及女兒庭庭則在一旁納涼，在炎熱天氣下完全是天堂與地獄之分。

林美秀看庭庭在一旁爽，一直唸：「庭庭，摘楊桃好好玩喔！」卻得到冷冷回應說：「乾媽加油，看你們做比較好玩！」讓林美秀氣呼呼地說：「你們白來了啦。」而許富凱半蹲摘果一上午，直呼腰痠受不了。

由於近年務農人口老化，莿桐鄉已有許多楊桃樹被砍，改種其他作物，這次藝人配合農會新計畫，親自種下楊桃幼苗，但要三年才可以看見成果，林美秀說：「三年後我一定要回來，親自採收美秀楊桃。」而在香蕉園，許富凱疑似遭「實習生庭庭」化身女力士搶先鋒，搶做輕鬆的工作，只好滿腹委屈化身監工與扛香蕉的苦工，他從沒想過整串香蕉原來那麼重，一大串就超過40公斤，一直喘不停說：「有夠忝（累）！」

在香蕉和楊桃園採收告一段落後，四位藝人前往一間熱氣騰騰的豆皮工廠，林美秀還開玩笑說：「這是仙境嗎？」豆皮現做都可以立刻試吃，許富凱抓起一大片新鮮豆皮就撕著吃起來，王彩樺則對老闆調侃道：「老闆，你有豆皮，我有厚臉皮！」