ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狗仔記者辦公室遭黑衣人攻擊！　林予晞「滑壘躲桌底」拍完黑青了

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派金獎卡司，是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》今（14）日發布正式預告與海報，揭露劇中更多角色關係。由林予晞飾演的娛樂記者「劉知君」攜手薛仕凌飾演的狗仔攝影「莊大海」，深入調查王渝萱飾演的菜鳥記者「林姵亭」命案，沒想到竟被捲入一場醜聞風暴中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

預告中，台詞暗示娛樂圈性醜聞背後藏有更龐大的政商勢力，極度挑戰台劇反映現實社會的尺度上限，講真話的程度讓網友們紛紛驚呼「超敢拍！」其中林予晞和薛仕凌不畏黑勢力挖掘死亡真相，遭不明黑衣人毆打與砸辦公室警告，更是影射了記者追題時所面臨的危險困境。

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

在拍攝黑衣人砸週刊辦公室的戲時，一開始先拍攝林予晞逃跑的鏡頭，她不斷起立蹲下加上半蹲躲藏，下戲後才發現膝蓋撞出不少瘀青。而在拍攝砸場畫面時，因為道具跟玻璃有限，只能一次拍攝成功，導演組與攝影組花了許多時間來回排練動線，尤其在拍攝林予晞躲避黑衣人時，她更是要一口氣滑壘跑進座位隔間桌底，高難度挑戰讓林予晞直呼「很像在拍殭屍片，要躲在桌子底下發抖，同時還要暫時停止呼吸！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》殺青，林予晞、薛仕凌聯手揭發娛樂性醜聞。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

不僅如此，預告中有場柯淑勤飾演的知名經紀人帶領旗下影歌雙棲當紅偶像的宋柏緯，因涉及夜店毒趴而出來公開道歉的劇情。回憶起這場戲，宋柏緯表示拍攝前上網參考不少「道歉記者會」的影片，特別觀察人物的表情與動作，而他更是一到現場就坐到舞台上備好的桌椅，邊順台詞邊感受認錯的氛圍。

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

宋柏緯十分感謝在金鐘視后柯淑勤的幫助下，他瞬間進入角色心境「今天一踏入拍攝現場，現場佈置讓我被大大震懾，真的感覺自己是個犯錯的人，姚姐在記者會過程中，有幾次輕輕觸碰我的肩膀，也加強了我的表演情緒。」而正式拍攝時，柯淑勤與宋柏緯兩人很快就抓到導演想要的狀態，宋柏緯更是一度哽咽掉淚，完全抓到公開道歉的精髓。

▲《死了一個娛樂女記者之後》殺青，林予晞、薛仕凌聯手揭發娛樂性醜聞。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》將於2月8日起週更兩集，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起每週日晚間九點在八大戲劇台震撼播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

北市27歲警員鳴笛值勤　路口遭轎車攔腰撞噴飛

推薦閱讀

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

死了一個娛樂女記者之後, 林予晞, 薛仕凌, 王渝萱, 宋柏緯, 李銘忠, 柯淑勤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 英國巨星來台機場「狂飆髒話、失控暴衝」　24年後真正原因曝光！
  2. 《【我推的孩子】電影版》上映倒數！　原著作者現身說話了
  3. 新戲熱度破3萬…王鶴棣兌現承諾脫了！　「炸出倒三角巨肌」帥翻
  4. 狗仔記者辦公室遭黑衣人攻擊！　林予晞「滑壘躲桌底」拍完黑青了
  5. 獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！
  6. 何如芸戒酒3個月「殺青酒破功」　親授4點教戰SOP：撐不到最後
  7. 金馬影帝現身華山！陸導演耿軍「突拿周邊」諧音介紹：愛餅才會贏
  8. 小嫻嘴裂「別因受傷就停止微笑」　半年前摔倒爆血送醫
  9. 畢書盡新年一口氣爆雙喜！　夢幻合作林宥嘉：畫面很美
  10. 陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366