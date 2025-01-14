狗仔記者辦公室遭黑衣人攻擊！　林予晞「滑壘躲桌底」拍完黑青了

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派金獎卡司，是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》今（14）日發布正式預告與海報，揭露劇中更多角色關係。由林予晞飾演的娛樂記者「劉知君」攜手薛仕凌飾演的狗仔攝影「莊大海」，深入調查王渝萱飾演的菜鳥記者「林姵亭」命案，沒想到竟被捲入一場醜聞風暴中。

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▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

預告中，台詞暗示娛樂圈性醜聞背後藏有更龐大的政商勢力，極度挑戰台劇反映現實社會的尺度上限，講真話的程度讓網友們紛紛驚呼「超敢拍！」其中林予晞和薛仕凌不畏黑勢力挖掘死亡真相，遭不明黑衣人毆打與砸辦公室警告，更是影射了記者追題時所面臨的危險困境。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

在拍攝黑衣人砸週刊辦公室的戲時，一開始先拍攝林予晞逃跑的鏡頭，她不斷起立蹲下加上半蹲躲藏，下戲後才發現膝蓋撞出不少瘀青。而在拍攝砸場畫面時，因為道具跟玻璃有限，只能一次拍攝成功，導演組與攝影組花了許多時間來回排練動線，尤其在拍攝林予晞躲避黑衣人時，她更是要一口氣滑壘跑進座位隔間桌底，高難度挑戰讓林予晞直呼「很像在拍殭屍片，要躲在桌子底下發抖，同時還要暫時停止呼吸！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）



不僅如此，預告中有場柯淑勤飾演的知名經紀人帶領旗下影歌雙棲當紅偶像的宋柏緯，因涉及夜店毒趴而出來公開道歉的劇情。回憶起這場戲，宋柏緯表示拍攝前上網參考不少「道歉記者會」的影片，特別觀察人物的表情與動作，而他更是一到現場就坐到舞台上備好的桌椅，邊順台詞邊感受認錯的氛圍。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

宋柏緯十分感謝在金鐘視后柯淑勤的幫助下，他瞬間進入角色心境「今天一踏入拍攝現場，現場佈置讓我被大大震懾，真的感覺自己是個犯錯的人，姚姐在記者會過程中，有幾次輕輕觸碰我的肩膀，也加強了我的表演情緒。」而正式拍攝時，柯淑勤與宋柏緯兩人很快就抓到導演想要的狀態，宋柏緯更是一度哽咽掉淚，完全抓到公開道歉的精髓。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2月播出。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》將於2月8日起週更兩集，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起每週日晚間九點在八大戲劇台震撼播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。