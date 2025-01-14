獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

記者蔡琛儀／台北報導

25歲歌手邱軍靠台語歌曲〈運轉人生〉爆紅，沒想到卻在去年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路，撞上站在路邊聊天的計程車司機並肇逃，導致其中1名李姓運將死亡，日前已被裁准收押禁見，他所屬經紀公司、唱片公司更接連發聲切割，表示正研擬解約。

▲邱軍目前遭收押禁見。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

近日正逢尾牙等活動旺季，邱軍出事後各大廠商立馬換人，據悉今晚登場的知名大廠仁寶的尾牙原本也有找邱軍，臨時改找最近人氣也頗旺的夯團「理想混蛋」救火上陣。理想混蛋近年陸續攻下北流、高流場地，今年也跑了英業達、艾司摩爾、廣達等大廠演出，也是相當受歡迎的樂團。

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▲理想混蛋近年人氣超旺（圖／資料照／何樂音樂提供）

邱軍雖然目前仍被收押中，但今天公布的KKBOX風雲榜年度榜單中，他仍以〈運轉人生〉穩坐KKBOX台灣播放量最高單曲、華語單曲雙榜冠軍，另首作品〈愛不愛我〉則是第4名，甚至拿下百大風雲歌手。但他一念之差葬送前程，未來除了將面臨刑事責任，還有賠償金、與各個合作公司的違約金等著他，業界人士估恐1800萬元起跳。

邱軍的官司是否影響風雲歌手獲獎資格？KKBOX回應：「KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手的計算為基於用戶聆聽行為的數據統計，客觀呈現KKBOX用戶在過去一年的音樂偏好。我們不會刻意調整客觀之事實，對於個別歌手的個人行為，KKBOX將尊重司法機關的調查與處理結果。」