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鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）10日無預警公開懷孕產女的喜訊，事後更透露自己沒有結婚，消息曝光後引發外界討論。而已經成為人母的蘿莉塔，13日對於部分網友的負面反應，分享了自己的看法，直言「酸民就很奇怪」。

▲▼鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」：有朋友嗎。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔在2023年結婚並升格當媽。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔指出，網友總是喜歡在藝人結婚時留言「一定是對方有錢」、「看看能撐多久」或「絕對是懷孕了逼人家娶吧」，這類負面評語尤其針對女藝人。當女藝人離婚時，酸民也不會放過機會酸說「自己選的，活該」、「這女的一看就脾氣不好，誰受得了」以及「看看誰是下一個接盤俠」。

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而日前鬼鬼宣布未婚生女，也招來不少酸言酸語，像是「敗壞風氣」、「一定是男生不想娶」、「女權自助餐」等。對此，蘿莉塔感慨地表示，因為自己身邊沒有這樣的酸民朋友，她真的很好奇這些網友在日常生活中是怎麼樣的人，反酸：「跟同事處得好嗎？有朋友嗎？」

▲鬼鬼去年底的照片藏彩蛋。（圖／翻攝自鬼鬼臉書）

▲鬼鬼於10日公開已經當媽媽的消息。（圖／翻攝自鬼鬼臉書）

【蘿莉塔全文】

酸民就很奇怪

會在藝人，尤其是女藝人結婚新聞底下留言
「一定是對方有錢。」
「看看能撐多久。」
「絕對是懷孕了逼人家娶吧！」

會在離婚的新聞底下留言
「自己選的，活該。」
「這女的一看就脾氣不好，誰受得了。」
「看看誰是下一個接盤俠。」

現在有一個女藝人懷孕了
不需要男生娶
打算靠自己把小孩養大
酸民居然也有話要說
「敗壞風氣。」
「一定是男生不想娶。」
「女權自助餐。」

因為我自己身邊沒有這樣的酸民朋友，我真的好想知道這些酸民在日常生活是怎麼樣的人喔～跟同事處得好嗎？有朋友嗎？

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關鍵字

蘿莉塔, 李晨菲, 鬼鬼, 吳映潔

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