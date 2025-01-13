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落敗《夜市王》！　可麗餅店家揭節目內幕「參賽品項被強制改掉」

記者陳芊秀／綜合報導

美食競賽綜藝《夜市王》昨日（12）播出準決賽，四強賽最終比出前二強─台北南機場夜市與花蓮東大門夜市，18日將在高雄比總決賽。而台中一中商圈推出可麗餅店家，最終位居第4名落敗，店家13日發文：「節目上出現的品項，其實不是我們原本想要出賽的品項……。」

▲▼落敗《夜市王》店家長文回應。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲可麗餅店家落敗《夜市王》，品牌主理人PO長文回應。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

可麗餅店家的品牌主理人Max表示，這次比賽中所呈現的品項，並非原本計畫中的出賽品像，原本參賽品項叫做「把三種茶融入日式可麗餅裡面是否搞錯了什麼」，靈感來自台中的在地特色，結合珍珠奶茶與茶葉元素，旨在推廣台中，「只是很可惜在出賽前一週，原本跟節目組討論好的品項，基於一些不能說的原因，我們原本做出的創意品項，被強制改成我們現在在菜單上的品項」。

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開始比賽，聽到評審娘娘說想吃到像珍珠奶茶一樣的東西，而春風說想吃冰。品牌主理人內心一震「這…不就是完全是我們原本設定的品項嗎？」他知道雖然很像馬後炮或事後諸葛，「因為不能說的原因就沒有堅持自己原本想出賽的品項，自己也有責任，也算是學到了一課」。最後他仍感謝主辦單位緯來電視台以及一中商圈管委會的邀請，以及開發紅水烏龍冰淇淋的麥克哥，還有感謝一路支持的客人。

▲▼落敗《夜市王》店家長文回應。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲一中商圈可麗餅店家在新創料理賽居第四名。（圖／翻攝自YouTube）

網友留言鼓勵店家「珍奶滿符合台灣口味，可惜沒上節目比看看，不然我覺得你們一定會獲得好評」、「你們真的超好吃」。一中商圈在四強賽總積分78居第三名，未能晉級最後總決賽，最後兩強夜市為台北南機場夜市、花蓮東大門夜市，總決賽將移到高雄，18日當天兩大夜市各自出9攤，共18攤開放民眾進場開吃，6小時內比賽誰賺最多，最終以營業額決定真正的「夜市王」。

▲▼落敗《夜市王》店家長文回應。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲總決賽開放民眾參加。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

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