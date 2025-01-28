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朴志訓奪新人獎「害怕外界對偶像演員的偏見」　3位新一代轉型偶像

記者張筱涵／綜合報導

南韓許多偶像在事業進到5年後，都會開始發展演技這條路，而當他們初期挑戰時總會被貼上「偶像演員」的標籤，在演技部分也會受到審視，要不停證明實力，才有機會讓標籤變成「演員」，過往就有許多偶像順利轉型的例子，像是任時完、朴炯植、潤娥和都敬秀，而新一代偶像其實也在這塊默默耕耘。

朴志訓

朴志訓小時候曾參與戲劇《王和我》和《朱蒙》，小小年紀的精湛眼淚演技，叫許多觀眾印象深刻，而他在2017年挑戰偶像選秀節目《PRODUCE 101第二季》，最後以第二名之姿順利以Wanna One出道，外界對他的印象也從原本的「演技童星」到「帥氣偶像」。

▲▼朴志訓。（圖／翻攝自韓網）

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▲朴志訓是童星出身。（圖／翻攝自韓網）

▲▼朴志訓。（圖／翻攝自韓網）

▲朴志訓參加選秀節目《PRODUCE 101第二季》。（圖／翻攝自韓網）

而在團體活動結束後，朴志訓仍有繼續在音樂這條路發展，同時也接演了許多戲劇，從2020年的《戀愛革命》到2022年的《弱美男英雄》，尤其在《弱美男英雄》的表現驚艷觀眾，更獲得了第2屆青龍系列大獎電視劇部門新人男演員賞、第14屆韓國電視劇獎男子新人獎。

▲朴志訓。（圖／翻攝自韓網）

▲朴志訓在《弱美男英雄》演技精湛。（圖／翻攝自韓網）

朴志訓於2024年參與首部電影《世上最美麗的奧黛麗》，拿下2024首爾國際電影大獎最佳新人男演員獎時，他坦承：「小時候我夢想成為一名電影演員，當我開始出名的時候，大家對我的印象都是『偶像出身』，其實我對此感冒非常害怕，像是『偶像是能有什麼演技』這類的評價，我也感到很擔心，也思考了許多，因此我邊聽前輩們的建議邊拍戲，我抱持著『我想成為真誠演戲的演員』，也下了很大的功夫，不停和導演們討論後得以成長，我會一直為這個目標努力下去，感謝《奧黛麗》的導演李永國，以及金晶恩前輩，我非常愛您們，並深感尊敬與感謝。」

▲▼朴志訓。（圖／翻攝自YouTube／NINE STARS）

▲朴志訓坦承害怕外界對偶像演員的偏見與看法。（圖／翻攝自YouTube／NINE STARS）

苞娜

苞娜本名金知姸，2016年以偶像團體宇宙少女的一員出道，隔年再戲劇《最佳的一擊》首次挑戰演技，2020年透過戲劇《Oh！三光公寓！》李海登一角，獲得當年KBS演技大賞女子新人獎，2022年參演《二十五，二十一》，演技正式獲得肯定。

▲▼宇宙少女。（圖／翻攝自X／WJSN_Cosmic）

▲苞娜（右一）是宇宙少女的一員。（圖／翻攝自X／WJSN_Cosmic）

苞娜在《二十五，二十一》飾演太梁高中擊劍部兼國家代表高宥琳，雖然個性感覺冷漠又難親近，但對擊劍擁有的熱情無人能比，也是位比誰都重視情感的人，在與金泰梨所飾演的羅希度講出競技體育成績的現實面的場面，以及在教導的過程中生氣的場面，不管是語調、音量調節和表情，都獲得肯定，她也因此獲得韓國文化演藝電視劇大賞優秀演技獎、韓國電視劇大賞女子新人獎。

▲苞娜是宇宙少女的一員。（圖／翻攝自韓網）

▲苞娜在《二十五，二十一》有亮眼表現。（圖／翻攝自韓網）

苞娜在受訪中也提到：「雖然這有點抽象，但我一直希望成為一個能用眼神說話的演員。看電視劇或電影時，有些演員的角色能讓觀眾僅透過眼神就理解角色的情感，我認為這是一種非常能打動觀眾的表達方式。還有一點，我對那些作為藝人時隱藏自己本體的演員感到非常佩服，明明我們都知道他們是誰，但在作品中，他們卻能完全變成另一個角色。作為觀眾來說，這兩點是最讓我印象深刻的。因此，我曾經想過，自己也想成為那樣的演員。」

彩娟

彩娟於2015年作為團體DIA的一員出道，同年中止活動參加女團選秀《PRODUCE 101》，以清秀外貌獲得超高人氣，最終以第7名之姿以期間限定團體I.O.I活動，在偶像領域有良好發展。

▲▼彩娟。（圖／翻攝自YouTube／Mnet TV）

▲彩娟在《PRODUCE 101》以Ending妖精出名。（圖／翻攝自YouTube／Mnet TV）

而彩娟其實早在2016年就曾參演《獨酒男女》，後續在《再次重逢的世界》、《一起生活吧》飾演青年時期，2018年升格主演扛下《To. Jenny》的女主角權娜拉，獲得第31屆畫梅獎最佳新人演技獎和第16屆KBS演藝大賞Hot Issue綜藝人獎，後續透過《因為初戀是第一次》、《戀慕》、《金湯匙》和《偶然成為家人》映入劇迷眼簾。

從DIA和I.O.I出道至今，彩娟逐步將重心轉向演技，她在2024年受訪時曾坦承：「從歌手轉型到演員，我經歷了許多挑戰與挫折，正是這些經驗讓我成為了今天的自己。尤其是偶像活動教會了我如何在不同情境下保持冷靜，這是我最寶貴的成長。」

▲▼彩娟。（圖／翻攝自《偶然成為家人》官網）

▲彩娟在《偶然成為家人》中的演技十分自然。（圖／翻攝自《偶然成為家人》官網）

展望未來的挑戰，彩娟表示希望嘗試更多不同類型的作品：「我想再挑戰一部溫暖人心的劇集，也想嘗試更多喜劇類型的角色。看到有趣的劇本時，內心就會充滿期待。」她以此向觀眾承諾，未來將繼續帶來更多樣化的角色，展現她的全新魅力。

姓名 出道團體 戲劇經歷
朴志訓 Wanna One 《戀愛革命》、《弱美男英雄》、《再婚上流》、《幻像戀歌》、《遠看是蔚藍的春天》
苞娜 宇宙少女 《你的管家》、《Oh！三光公寓！》、《二十五，二十一》、《朝鮮律師》、《金字塔遊戲》、《鬼宮》
彩娟 DIA和I.O.I 《獨酒男女》、《再次重逢的世界》、《To. Jenny》、《因為初戀是第一次》、《戀慕》、《金湯匙》、《偶然成為家人》

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演技偶像, 朴志訓, 彩娟, 苞娜

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