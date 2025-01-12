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謝和弦躁鬱症發作險墜樓！　家人伸手拉他出地獄「爸一句話藏洋蔥」

記者孟育民／台北報導

歌手謝和弦在2012年診斷出躁鬱症，脫序行為時常登上新聞版面，不過如今已經是2個孩子的爸，脫胎換骨扛起責任，一家四口生活過得平淡充實。日前他錄製節目《單身行不行》分享當時的歷程，透露躁鬱症最嚴重的時期，4、5天沒睡覺，精神亢奮感就像超人一樣，甚至出現幻聽，差點就從陽台墜樓，直言：「其實蠻嚴重的！」▲▼謝和弦回憶過去躁鬱症。（圖／翻攝自東風衛視）

▲謝和弦如今是兩個孩子的爸，躁鬱症已經全好。（圖／翻攝自臉書）

謝和弦說當時病識感沒有很重，甚至自行停藥，全身都充滿活力，還很享受躁躁的狀態，「因為四五天沒睡覺，就會開始有一點幻聽，譬如有聲音引導我去高處。」有次他跟製作人約好要錄音，但卻突然失聯，讓緗妮急著打電話找他，「那時候緗妮打給我好多通，我才發現我怎麼站在那麼高的地方，我站在頂樓的陽台，然後一直往外看，那個幻聽就說『跳下去就解脫了』，其實蠻嚴重的。」

▲▼謝和弦回憶過去躁鬱症。（圖／翻攝自東風衛視）

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▲▼謝和弦躁鬱症險墜樓。（圖／翻攝自東風衛視）

▲▼謝和弦回憶過去躁鬱症。（圖／翻攝自東風衛視）

謝和弦後來被強制就醫，在療養院住了一個多月，又去勒戒所住了一個多月，他在這段時間情緒暴怒，隨時都會失控，所幸家人陪在身邊，如今又當了爸，讓他逐漸康復，「自己好像刺蝟一樣 ，我自己都搞不清楚，她（緗妮）沒有被我嚇跑真的很偉大，尤其後來又幫我生了兩個女兒，讓我的躁鬱症完全康復 。」

他表示生病時，也讓爸爸擔心了不少，「包括我現在狀態很好，我自己也當爸爸之後，他才會說『你那時候真的很不孝，我年紀這麼大，你還這樣對我，生兒子真的是來報仇的 』。他那時候沒有對我責罵，也沒有對我說過很嚴厲的話，他就一直陪著我進出醫院，然後幫我辦手續，一直提醒我『一定會好起來，然後我們家人都等你』 。」回想那段歷程，他感性地說：「家人真的很重要，尤其是你最嚴重的時候！」

▲▼謝和弦回憶過去躁鬱症。（圖／翻攝自東風衛視）

▲謝和弦爸爸從沒指責過他。（圖／翻攝自東風衛視）
 

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