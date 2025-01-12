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紀曉君消失歌壇「夜市賣燒酒雞」！　霸氣喊：擺攤怎麼了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌后紀曉君日前透露，與老公在台東太平夜市附近賣燒酒雞、冷凍麻辣雞腳及豆腐，不過卻有民眾好奇問她「妳不唱歌了嗎？」、「妳習慣變素人嗎？」、「所以妳現在的工作就是擺攤嗎？」為此她親自發文給出解釋，同時也霸氣表示：「擺攤怎麼了嗎？」

▲▼紀曉君。（圖／翻攝自Facebook／紀曉君）

▲紀曉君和老公一起賣燒酒雞。（圖／翻攝自Facebook／紀曉君）

紀曉君進一步解釋，雖然她現在常出現在攤位上，不過這主要是為了支持老公的事業。她表示，一起擺攤是家庭互助的展現，並質問外界對於擺攤工作的成見，強調無論是什麼工作，夫妻倆都是在努力踏實地生活，「哇！擺攤是跟著老公 支持著老公 幫忙著！擺攤怎麼了嗎？我們都很努力的生活腳踏實地，不管他做什麼，我要幫助我的老公。」

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紀曉君提到，雖然她現在住在台東，不便到台北參與電視節目錄影，不過她仍活躍於歌唱事業中。她坦言，唱歌一直是她的興趣與專業，無論是在國內外，她都會參加各種演出活動。紀曉君更指出，由於不常出現在電視螢幕前，一些人可能誤認為她已經退出歌壇，但她其實從未停止過自己的音樂事業。

▲▼紀曉君。（圖／翻攝自Facebook／紀曉君）

▲紀曉君發文回應外界的疑惑。（圖／翻攝自Facebook／紀曉君）

最後，紀曉君以輕鬆的口吻來回應外界對她的疑問和困擾，提醒粉絲要習慣於看不見她的電視演出，並保持開心的心態。她也預告將來粉絲能再次見到她多樣化的工作表現，並祝福每個人都能擁有平安與順心的生活，「沒事啦，要習慣。開心就好嘛！有一天一定你們都能聽見、看見我工作範圍的種種嘛！祝福大家平安順心如意啦！」

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紀曉君, 金曲歌后

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