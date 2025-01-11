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壯壯、鮪魚寒流脫了「比基尼炸美胸」！　布料包不住事業線辣爆

記者王靖淳／綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，中央氣象署今（11）日上午針對17縣市發布低溫特報，不少人外出都把自己包緊緊，然而，樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近和好友鮪魚（徐瑋吟）到關島避寒，同時也雙雙曬出一系列沙灘比基尼照，火辣放送事業線，照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼鮪魚壯壯。

▲鮪魚、壯壯一起出國玩。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_、weiyin.com.tw）

照片中，壯壯身穿一件綠色系的蛇紋圖案比基尼，搭配著耳環，她對鏡頭露出開心的表情，一手舉著香檳杯，神情洋溢著輕鬆愉悅。鮪魚則穿著深色系的比基尼，身上同樣佩戴飾品，臉上帶著微笑，顯得與壯壯同樣享受這一刻的悠閒。兩人靠在一起，背景是一個海灘，整體氛圍隨興且自在。

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▲▼鮪魚壯壯（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_、weiyin.com.tw）

▲壯壯分享沙灘辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

在其他照片中，壯壯正趴在室外的野餐毯上享受美食，露出超兇上圍，一旁還擺放著多盒不同種類的食物。她的表情專注且俏皮，正在用叉子吃著一串義大利麵。她的眼神直視鏡頭，似乎正在享受這一刻的美味。至於鮪魚，同樣也在享用手中的美食。她的頭微微仰起，表情透露出享受和滿足，襯托她享受悠閒時光的瞬間。

▲▼鮪魚壯壯（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_、weiyin.com.tw）

▲鮪魚分享沙灘辣照。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

壯壯在文中分享她們的熱帶假期計劃，表示要去吸收大太陽的能量並補充充足的陽光維生素。此外，鮪魚也發文描述她們在關島的經歷，她提到，這是她9年來首次回到關島，她們前往飯店的海灘，享受一個充滿度假氣息的午餐，並表示這次的關島之旅，不只為她們帶來放鬆和樂趣，還充實她們的心靈和身體，為此感到相當滿足。

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壯壯, 樂天女孩, 啦啦隊, 沈立心, 鮪魚, 徐瑋吟

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