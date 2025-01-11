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Lulu接工作竟搞失聯！ 消失在芬蘭回台灣結局大轉變

記者葉文正／台北報導

Lulu黃路梓茵從主持跨足到戲劇、唱片，聰明機靈與應對得體的形象深植人心，她更跨足兒童與青少年節目並多次入圍，這次藉由《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列首次創作「兒歌」，由於接到邀約時人正在芬蘭出外景，因此這
首〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉裡充滿著當地靈感，歌名也成了她相信魔法的信心喊話。

▲黃韻玲(右)與愛子阿舍(左)組成的「阿玲娘」和Lulu共譜兒歌。（圖／小公視提供）

▲黃韻玲(右)與愛子阿舍(左)組成的「阿玲娘」和Lulu共譜兒歌。（圖／小公視提供）

Lulu先前已有留意到《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列這個企劃，心裡十分期待有機會可以合作，沒想到真的收到了小公視的邀請，對於非常喜歡小孩子的她來說，感到相當開心！

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▲黃韻玲(右)與愛子阿舍(左)組成的「阿玲娘」和Lulu共譜兒歌。（圖／小公視提供）

▲Lulu前進芬蘭。（圖／小公視提供）

做過許多兒少節目，終於在音樂上也要踏進兒少世界的Lulu，身為歌手多年卻從未與黃韻玲合作過，這次藉由《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列第一次合作就是一起創作「兒歌」，尤其出動黃韻玲與愛子阿舍組成的「阿玲娘」母子組共同譜曲，三人組合充滿了愛與驚喜，讓Lulu大讚這個緣分真的太美妙了。

▲黃韻玲(右)與愛子阿舍(左)組成的「阿玲娘」和Lulu共譜兒歌。（圖／小公視提供）

▲Lulu讚緣分真的太美妙。（圖／小公視提供）

然而Lulu接獲消息時人正好在芬蘭出外景，對於要創作歌詞感到相當驚恐，中間一度和黃韻玲失聯，殊不知一回到台灣靈感大爆發，馬上交出充滿濃濃芬蘭氣氛的初稿，經過來回修改，與黃韻玲分享生命經驗與心中信念，最後完成了
〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉這首精彩作品。

在芬蘭出外景時，Lulu一見到「聖誕老人」馬上感動落淚，彷彿童話和魔法就在眼前，「魔法就是相信自己可以做得到，只要相信魔法，Everything canhappen」，這個念頭馬上浮現在Lulu腦中並深深地烙印在她心上，也因此放進歌詞裡。

而啟動魔法總是需要一些「儀式」，「嗶嗶哩巴嗶哩布」這句咒語油然而生。〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉的創作靈感來自仙履奇緣中神仙教母的關鍵咒語，Lulu一直對這句咒語非常有印象，希望可以作為相信魔法的信心喊話。

另外，歌詞中所提到的稻草人，其實來自於Lulu的守護靈。多年前Lulu做催眠療癒時，得知自己的守護靈是一個站在麥田、臉上掛著微笑的稻草人，稻草人告訴Lulu，臉上的笑容是發自內心而不是畫上去的，開不開心只有自己知道，而在這片麥田上，沒有其他人，Be yourself最重要。接收到這段魔法訊息的Lulu十分感動，一直收藏在心裡，在創作〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉時，也希望可以把稻草人對她說的這段話以意象的方式分享給每一個大人小孩。

〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉由blackx製作，小公視獨家授權blackx與環球音樂，2025/01/10數位發行，MV與更多關於這首歌的製作幕後花絮將於小公視YouTube頻道首播，請密切留意相關社群平台。

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